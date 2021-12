von Karin Steinebrunner

Angefangen hatte die gebürtige Pforzheimerin nach Abschluss der Ausbildung im rheinland-pfälzischen Boppard und anschließendem eineinhalbjährigem Praktikum in Lüdenscheid bei Porten in Höchenschwand. In die Gegend gekommen waren sie und ihr damaliger Ehemann, weil sie von den Plänen zum Bau eines Radonbades gehört hatten. Nach Eröffnung ihres in das damals als Kneippkurhotel ausgewiesene Hotel Bellevue integrierten Massage- und Bäderinstituts im Mai 1975 pendelte sie zunächst noch zwischen Höchenschwand und St. Blasien hin und her, betrieb dann aber ab 1978 die St. Blasier Praxis alleine weiter und konnte bei der Veräußerung des Gebäudekomplexes die Praxisräume dann auch selbst erwerben.

„Bade- und Kneippkuren haben geboomt damals, ich hatte reichlich zu tun in den ersten Jahren“, erinnert sich Walfriede Herrmann an ihre langen Jahre als Einzelkämpferin. Dann kam 1989 die erste Kostendämpfung im Gesundheitswesen und damit das allgemeine Praxissterben. „Viele Praxen in der Umgebung haben dicht gemacht, weil keine Kuren mehr verordnet wurden“, weiß sie zu berichten. Sie selbst habe sich nur dadurch über Wasser halten können, weil sie ihr Angebot mit Massagen, Fußpflege und Lymphdrainage deutlich ausweitete.

„Die Praxisräume waren aber immer noch für Wannenbäder, Sitzbäder, Kneippbäder und Inhalationen, sogar unter Wasser, ausgerüstet“, erzählt Walfriede Herrmann weiter. Mit Tochter Carolin kam dann nicht nur frischer Elan, sondern zwei Jahre später auch der dringend nötige Umbau. Damit gehörte der letzte Kneipp-Betrieb in St. Blasien endgültig der Vergangenheit an, die wuchtige Einrichtung musste komplett zerlegt werden, um sie nach draußen befördern zu können. Vier neue Behandlungsräume entstanden, heute zählt die Praxis acht Mitarbeiter.

Unzählige Rücken hat Walfriede Herrmann schon durchgeknetet. Ihre Tochter habe mal überschlagen, wie viele das gewesen sein könnten, und kam beim früher üblichen 15-Minuten-Takt pro Behandlung allein auf über 500 Behandlungen im Monat. Inzwischen kommen teilweise bereits die Enkelkinder ihrer ersten Patienten in die Praxis. „Auch hierbei ist die Arbeit heute aber grundsätzlich anders geworden“, erklärt Walfriede Herrmann, „wir sind gezwungen, schneller zum Erfolg zu kommen“.

Walfriede Herrmann | Bild: Karin Steinebrunner

Eigentlich bedeute Physiotherapie eine ganze Palette von aufeinander aufbauenden Schritten, um dem Patienten zu helfen. Der erste Schritt sollte sinnvollerweise eine Lockerung des Gewebes sein, aber da inzwischen Massage in die Wellness-Schiene eingereiht worden sei, wo eine echte medizinische Massage eigentlich gar nicht hingehöre, würden Massagen im Rahmen von Krankengymnastik kaum noch ärztlich verordnet.

Heute übernimmt Walfriede Herrmann hauptsächlich Termine zur Fußpflege, obwohl immer noch Anrufer speziell einen Termin bei der Seniorchefin – die Praxis führt mittlerweile seit mehreren Jahren Tochter Carolin Hermann – auch in anderen Praxisbereichen buchen wollen. Außerdem kann sie bei Bedarf jederzeit als Springerin aushelfen, und natürlich ist ihre große Berufserfahrung auch nach wie vor immer wieder gefragt.

„Heute bin ich zumeist in der glücklichen Lage, mir meine Termine selbst aussuchen zu können“, erklärt Walfriede Herrmann lächelnd, und jeder entwickle ja auch so seine Vorlieben. So macht sie etwa Lymphdrainage lieber an den Beinen, ihre Tochter bevorzugt derartige Behandlungen an den Armen. „Und wie anstrengend der Beruf doch ist, merke ich schon auch mal, wenn ich einen ganzen Tag Vertretung gemacht habe – das geht dann richtig in die Knochen“, verrät sie. Aber von Ruhestand könne auch nach 50 Jahren im Beruf noch nicht die Rede sein. Dafür mache ihr die Arbeit nach wie vor viel zu viel Freude.