von Christiane Sahli

Glimpflich ist eine 47-Jährige davongekommen, der vorgeworfen wurde, trotz einer Arbeitsstelle Arbeitslosengeld bezogen zu haben. Sie musste sich vor dem Amtsgericht St. Blasien wegen Betruges verantworten. Sie hatte gegen den Strafbefehl, mit dem sie zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro verurteilt worden war, Einspruch eingelegt. In der Verhandlung stellte die Direktorin des Gerichts, Susanne Lämmlin-Daun, das Verfahren dann gegen eine Geldauflage von 500 Euro ein.

Der Vorwurf

Seit Ende November 2019 hatte die Angeklagte Arbeitslosengeld I bezogen. Von Mitte Januar bis Ende Februar 2020 habe sie eine Arbeitsstelle innegehabt, ohne dies dem Jobcenter mitzuteilen und weiter Arbeitslosengeld bezogen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Der der Bundesagentur für Arbeit dadurch entstandene Schaden wurde auf knapp 1100 Euro beziffert.

Die Aussage der Angeklagten

Wortreich wies die Angeklagte den Vorwurf zurück. Sie habe viel Stress gehabt und wisse daher nicht mehr genau, wann sie Arbeitslosengeld bezogen und wann sie die Arbeitsstelle angetreten habe, ließ sie wissen. Eines wusste sie aber noch genau: Sie habe nie einen Arbeitsvertrag erhalten, obwohl sie immer wieder darauf gedrängt habe. Und auch Geld habe sie erst nach Beendigung der Arbeitszeit erhalten, sagte sie.

Die Meldung beim Jobcenter

Und was die unterlassene Meldung der Arbeitsaufnahme beim Jobcenter betrifft, erklärte der Angeklagte, ihre Chefin habe ihr erklärt, sie selber werde das mit dem Jobcenter klären, sie, die Angeklagte, brauche insoweit nichts zu tun. Eine Einlassung, die die Angeklagte ständig wiederholte, auch als Richterin Lämmlin-Daun sie darauf hinwies, dass die Meldung beim Jobcenter ihre Sache gewesen sei.

Die Aussage der ehemaligen Chefin

Ein ganz anderes Bild zeichnete die ehemalige Arbeitgeberin der Angeklagten. Nach einem Schnuppertag Mitte Januar habe die Angeklagte einen „geringfügigen Vertrag“ erhalten und sei ordnungsgemäß angemeldet worden. Zudem habe sie täglich die von ihr geleisteten Stunden abgezeichnet. Ab Februar habe die Angeklagte dann halbtags gearbeitet, sie sei dann aber zwischen Mitte und Ende Februar einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen.

Vertrag sei zugeschickt worden

Den Vertrag für die Zeit ab Februar habe sie der Angeklagten zugestellt, diese habe ihn aber nicht unterschrieben zurückgegeben. Auch habe die Angeklagte sowohl Lohnzettel als auch Lohn erhalten. Die Behauptung der Angeklagten, sie habe ihr zugesichert, sich in Sachen Jobcenter um alles zu kümmern, stellte die Zeugin in Abrede. Im Gegenteil: Als die Angeklagte mit den entsprechenden Unterlagen zu ihr gekommen sei, habe sie ausdrücklich erklärt, für die Klärung der Angelegenheit mit dem Jobcenter nicht zuständig zu sein, die Angeklagte an das Jobcenter verwiesen und ihr geraten, dort Unterstützung zu suchen. Und: Dass die Angeklagte Arbeitslosengeld bezogen habe, sei ihr nicht bekannt gewesen, „Darum kümmere ich mich nicht als Arbeitgeberin, das ist Sache des Arbeitnehmers“, so die Zeugin wörtlich.

Schwierige Kommunikation

Angesichts der Tatsache, dass die, wie sie sagte, Kommunikation angesichts mangelnder Deutschkenntnisse der Angeklagten schwierig gewesen sei, regte die Richterin die Einstellung des Verfahrens gegen eine Geldauflage an. Staatsanwältin Luisa Starke hielt indes eine Einspruchsrücknahme eher für angemessen.

Die Anwälte

Verteidiger Manuel Custodero zog dagegen den Vorsatz seiner Mandantin in Zweifel. Die Einlassung der Angeklagten halte sie nach vorläufiger Einlassung für widerlegt, zumindest sei ein bedingter Vorsatz anzunehmen, hielt Richterin Lämmlin-Daun dem entgegen. „Wenn ich da mitmache, bin ich sehr großzügig“, erklärte die Staatsanwältin, erklärte sich aber letztlich doch mit einer Einstellung einverstanden. Der angeklagten 47 Jahre alten Frau wurde zur Auflage gemacht, den Betrag von 500 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen.