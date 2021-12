von Christiane Sahli

Die Dreharbeiten in Menzenschwand für den zehnten Schwarzwald-Tatort sind inzwischen beendet. Gedreht wurde nicht nur in der ehemaligen Dorfkirche (wir berichteten), sondern auch in dem alten Schwarzwaldhaus von Elisabeth und Georg Kaiser. Sorgfältig, rücksichtsvoll und wertschätzend war das Vorgehen des Filmteams in jeder Hinsicht, sagen die eigentlichen Bewohner.

Auf der Suche nach einem Drehort waren die Locationscouts des Südwestrundfunks auf die alte Dorfkirche in Menzenschwand, die inzwischen dem Verein Winterhalter in Menzenschwand gehört, gestoßen. Vereinsvorsitzende Elisabeth Kaiser zeigte den Verantwortlichen die Kirche, die ihr noch einen anderen Wunsch vortrugen: „Jetzt brauchen wir noch eine Familie mit einem alten Schwarzwaldhaus“. Da war man bei Elisabeth Kaiser ebenfalls an der richtigen Adresse, denn sie und ihr Mann bewohnen ein solches Haus. Auch von dem Anwesen waren die Locationscouts begeistert und so wurde man sich einig. „Das würde ich nicht machen, die stellen doch das ganze Haus auf den Kopf“, lauteten Reaktionen aus dem Bekanntenkreis der Familie. Und sie selbst stellen sich etwas aufgeregt die Frage, wie das wohl werden würde.

Haus für Dreh vorbereitet

Als die Aufnahmen in der Kirche abgeschlossen waren, zog das Filmteam weiter – Mitarbeiter bereiteten das Haus der Kaisers für die Dreharbeiten vor. Manches wurde ausgeräumt, manches umgestellt und das eine oder andere kam hinzu. Zuvor aber wurde, wie Elisabeth Kaiser sagte, jedes Eck fotografiert, um nach Abschluss der Dreharbeiten den Originalzustand wiederherstellen zu können.

Ohne die vertrauten Gegenstände habe es anders, aber auch schön ausgesehen, so schön, dass sie einige eigene Dekorationsartikel gar nicht wieder aufgehängt habe, erklärte sie.

Bis zum Beginn der Dreharbeiten blieben die Kaisers im Haus, danach zogen sie für einige Tage zu ihrer Tochter ins Vorderdorf. Aber sie waren jeden Tag zu Hause: Morgens nahmen sie die Holzheizung in Betrieb, das wollten sie dem SWR-Team nicht überlassen. Und auch während der Dreharbeiten konnten sie immer wieder zusehen.

Bei dem Dreh werde nichts dem Zufall überlassen, alles stimme bis ins letzte Detail, war die Erfahrung, die Kaisers dabei machten. Eine weitere Erfahrung: Mit allen ihren Gegenständen sei das Filmteam sehr sorgfältig, rücksichtsvoll und wertschätzend umgegangen, lobte Elisabeth Kaiser. Beispielsweise nutzten die Gäste einige Löffel aus einer Küchenschublade – davor wurden sie fotografiert und anschließend gereinigt.

Von Montag bis Samstag dauerten die Dreharbeiten, danach wurde das Haus in wenigen Tage wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt. „Wir wurden richtig gut behandelt und hatten nicht ein einzigen Mal das Gefühl, unser Haus nicht betreten zu dürfen. Außer während der Drehzeiten konnten wir uns frei im ganzen Haus bewegen“, erzählte Elisabeth Kaiser. Es sei auch gar nicht komisch, fremde Menschen im Haus zu haben, wie so mancher aus dem Bekanntenkreis vermutet hatte, fuhr sie fort.

Zu den SWR-Mitarbeitern und den Schauspielern, die nett und unkompliziert gewesen seien, habe sich schnell ein gutes Verhältnis entwickelt, da saß man schon mal im Wohnzimmer bei einem Schwätzchen zusammen. „Wir haben interessante Menschen aus anderen Branchen, mit denen wir sonst nichts zu tun haben, kennengelernt. Es war einfach toll, Einblicke in eine fremde Welt zu bekommen“, so Elisabeth Kaiser.

Und der Abschied fiel schwer. „Ich werde Euch vermissen, es war so schön hier“, sagte die Requisiteurin. Und einer der Handwerker habe angekündigt, im Frühjahr zurückzukommen und das Winterhaltermuseum zu besuchen, freute sich die Vorsitzende des Winterhaltervereins.

„Was werden wir wohl nachher sagen? Nie wieder oder jederzeit wieder?“ – die Frage hatte sich die Familie im Vorfeld gestellt. Die Antwort kommt ohne Zögern: „Jederzeit wieder“.