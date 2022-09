von sk

Das ist nicht mehr lustig. Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte in den vergangenen Tagen bei Autos in St. Blasien und im Dachsberger Ortsteil Wilfingen die Muttern an den linken Vorderrädern gelöst. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr.

Ein VW, Seat und Skoda betroffen

In den vergangenen zwei Tagen gingen laut Angaben drei Anzeigen zu diesen Vorfällen bei der Polizei ein. Betroffen waren ein VW in St. Blasien, der in der Bötzbergstraße stand, sowie ein Seat und Skoda in Wilfingen.

Polizei vermutet einen Zusammenhang

Laut Polizei lässt sich der Tatzeitraum aktuell nicht exakt eingrenzen. Aber sie vermutet einen Zusammenhang der drei Taten an den beiden verschiedenen Orten.

Die Polizei sucht Zeugen, die eventuell etwas Verdächtiges beobachtet haben, und bittet dies dem Polizeiposten in St. Blasien zu melden, Telefon 07672/92228-0.