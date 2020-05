von Christiane Sahli

Einen großen Erfolg konnte die erste Damenmannschaft des Tischtennisclubs Albtal (TTC) in der vergangenen, aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen, Saison erzielen: Sie erreichte in der Bezirksliga den zweiten Platz und wäre damit in die Landesliga aufgestiegen. Auf den Aufstieg wird das Team aber wohl verzichten, da eine Spielerin die Mannschaft verlässt.

In der kommenden Spielzeit will der Club mit vier Teams antreten. Bedingt durch die geltenden Einschränkungen wurde die Spielzeit der Tischtennis-Bezirksliga der Damen am 14. März abgebrochen und gewertet. Die erste TTC Albtal-Damenmannschaft konnte sich über den zweiten Platz freuen. Und mehr noch: Sarah Weist erwies sich als die zweitbeste Einzelspielerin der Runde. Mit ihrem Erfolg haben die Tischtennisdamen aus dem Albtal den Aufstieg in die Landesliga perfekt gemacht.

Dennoch werden die Spielerinnen aller Voraussicht nach auf den Aufstieg verzichten. Denn eine Spielerin wird die Mannschaft studienbedingt verlassen. Gegebenenfalls könnte eine der Spielerinnen der zweiten Mannschaft oder eine neu zugezogene Spielerin die Mannschaft ergänzen, dies sei zum derzeitigen Stand der Dinge aber sehr unwahrscheinlich, sagte Vereinsvorsitzender Carsten Weist. Bis zum Meldeschluss Ende Mai müsse die endgültige Entscheidung fallen.

Seit dem 13. Mai findet kein Training mehr in der Albtalhalle statt. Man sei aber in Kontakt mit den Spielern und dem Verband und werde, sobald es möglich ist, das Training wieder aufnehmen, so Weist. Es gelte, Informationen des Verbandes abzuwarten. Der TTC Albtal rechnet mit Auflagen der Stadt für die Hallennutzung und des Verbandes das Training betreffend.

Die neue Spielzeit soll Mitte September beginnen, derzeit sei nichts Gegenteiliges bekannt, sagte Weist. Es stehe bereits fest, dass vier Mannschaften gemeldet werden sollen. Antreten werden demnach auf alle Fälle eine Schüler-, zwei Damen- und eine Herrenmannschaft. Verzichten wird der TTC auf den traditionellen Sommerausflug und den Sommerabschluss für die Kinder und Jugendlichen. Was den für Oktober geplanten Flohmarkt betrifft, will der Vorstand diesen, gegebenenfalls mit Auflagen, veranstalten. Die Standbetreiber sollen im August informiert werden.