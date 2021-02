von Christiane Sahli

Noch einmal einer kurzzeitigen Freiheitsstrafe ist ein bereits vielfach vorbestrafter 61-Jähriger entgangen, der sich wegen Betruges in zwei Fällen vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten musste. Susanne Lämmlin-Daun, Direktorin des Gerichtes, verurteilte den Arbeitssuchenden zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro.

Die Taten

Vor rund einem Jahr bestellte der Angeklagte im Internet unter Angabe seiner Adresse, aber eines falschen Namens, eine Musikanlage für 139 Euro auf Rechnung. Am Folgetag bestellte er die gleiche Anlage erneut unter einem weiteren falschen Namen. Beide Anlagen wurden kurze Zeit später an die Adresse des Mannes geliefert. Bezahlt hat der hoch verschuldete Angeklagte die Ware bis heute nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, er habe von Anfang an nicht vorgehabt, die Rechnungen zu bezahlen.

Das Geständnis

Der Angeklagte räumte die ihm zur Last gelegten Taten unumwunden ein. „Ich wusste, dass es nicht richtig ist“, sagte er. Und: „Ich brauchte keine der Anlagen.“ Ihm hätte klar sein müssen, dass er die Rechnungen angesichts seiner hohen Schulden nicht werde bezahlen können, hielt die Richterin dem Angeklagten vor. „Sie haben Recht“, stimmte er zu. Seine Pflichtverteidigerin Marion Maier-Issler erklärte, man werde sich um eine Ratenzahlung bemühen. „Ich möchte das wieder gutmachen“, bestätigte der Angeklagte.

Die bisherigen Einträge

Bevor Staatsanwalt Tobias Haselwander und die Verteidigerin ihre Plädoyers hielten, wurde der Auszug aus dem Bundeszentralregister verlesen, in dem 25 Einträge verzeichnet sind, darunter einige Verurteilungen wegen Betrugs und Diebstahls. Auch eine Freiheitsstrafe musste der Angeklagte bereits verbüßen. Der Staatsanwalt stellte sich daher die Frage, ob die Vorstrafen für eine Freiheitsstrafe sprächen, kam aber zu dem Ergebnis, dass eine Geldstrafe als Signal, keine weiteren Straftaten zu begehen, ausreichend sei. Dafür führte er unter anderem ins Feld, dass die letzte Verurteilung bereits zwölf Jahre, die letzte Verurteilung wegen Betruges sogar 15 Jahre zurückliegt. 90 Tagessätze zu je 10 Euro lautete sein Strafantrag. Auch Verteidigerin Maier-Issler hielt eine Freiheitsstrafe für entbehrlich, die Höhe der Geldstrafe stellte sie ins Ermessen des Gerichtes.

Freiheitsstrafe erscheint allen Beteiligten unnötig

Richterin Lammlin-Daun hielt eine Freiheitsstrafe ebenfalls für unnötig und verurteilte den 61-Jährigen zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 10 Euro. Das Strafregister des Angeklagten spreche beim ersten Hinsehen für eine kurzzeitige Freiheitsstrafe. Nach dem Eindruck des Angeklagten in der Hauptverhandlung erscheine eine Geldstrafe aber ausreichend, fuhr sie fort. Zugunsten des Angeklagten berücksichtigte sie sein Geständnis, er habe glaubhaft gemacht, zu wissen, dass sein Handeln nicht in Ordnung gewesen sei. Ferner berücksichtigte sie die schwierige finanzielle und persönliche Situation des 61-Jährigen, der nach eigenen Angaben seine Ehefrau pflegt. Zu seinen Lasten schlugen jedoch die zahlreichen Vorstrafen sowie die Tatsache zu Buche, dass er, wie die Richterin sagte, Unnötiges bestellt habe und das gleich doppelt. Einen Rat gab sie dem Angeklagten mit auf den Weg: „Sie sollten die Finger vom Internet lassen.“