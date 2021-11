von Christiane Sahli

In Menzenschwand finden sich viele dieser Zeugnisse vergangener Zeiten, die das Biosphärengebiet Schwarzwald seit dem Jahr 2018 sanieren lässt. Knapp vier Kilometer des alten Mauerwerks konnten inzwischen wiederhergestellt werden.

300 bis 400 Jahre alt

Bekannt ist wenig über die Trockenmauern im Menzenschwander Tal. Die ältesten dürften zwischen 300 und 400 Jahre alt und bei der Besiedlung des Tales durch das Kloster St. Blasien entstanden sein, vermutet der ehemalige Forst-Revierleiter Norbert Dreher, der sich intensiv mit historischen Themen befasst. Sicher ist, dass die Mauern der Trennung zwischen dem „wilden Feld“, den Allmendweiden, die gemeinsam beweidet wurden, und dem „zahmen Feld“, den Talwiesen diente. Die Trockenmauern könnten zudem als Einfriedung des vom Kloster zugewiesenen Landes eine symbolische Bedeutung gehabt haben, so Dreher.

Ökologische Funktion

Die Trockenmauern haben über ihre kulturhistorische Bedeutung hinaus eine wichtige ökologische Funktion, erklärte Christoph Huber, beim Biosphärengebiet Leiter des Fachbereichs Naturschutz, Landschaftspflege, Forschung und Monitoring.

Christoph Huber und Norbert Dreher kennen sich mit der Geschichte der Trockenmauern aus. | Bild: Martina David-Wenk

Der ehemalige Forst-Revierleiter Norbert Dreher hat sich intensiv mit historischen Themen befasst. | Bild: Sebastian Barthmes

Denn sie bieten vielen Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum, etwa den zumeist schwarzen Kreuzottern, Eidechsen, dem selten gewordenen Mauerpfeffer oder verschiedenen Moosen und Flechten.

Einige der Mauern waren vollständig überwuchert und überhaupt nicht mehr zu erkennen. Da sei die Landschaftbetrachtung wichtig, es gelte, mit einem forschenden Auge durch die Landschaft zu gehen und ein Gespür für mögliche Standorte zu entwickeln, erklärte der Bauleiter. Bei überwucherten Mauern galt es zunächst, diese von dem Bewuchs zu befreien.

Mauern werden wieder aufgerichtet

Wichtig war dann bei der Wiederherstellung der Trockenmauern, nicht nur die Steine neu aufzuschichten, sondern den gut erhaltenen Teil zu belassen und die Ergänzungen mit Blick für das Detail und ästhetischem Gespür passgenau einzufügen, schilderte Mika die Vorgehensweise. Denn die Steine hätten oftmals ein Gesicht, dass es zu beachten gelte. Und noch eines war wichtig: Das Schaffen oder Erhalten von Mauernischen als Lebensraum. Soweit möglich, wurde mit Material vor Ort gearbeitet und Steine aus der unmittelbaren Umgebung der Mauern genutzt. Nur wenn unbedingt nötig, kamen auch Steine aus der Region zum Einsatz, sie machen aber nur zwischen zwei und fünf Prozent des gesamten Materials aus, schätzt Mika. Vor den Mauern wurde bewusst ein Saum gelassen, der nicht gemäht wird, um einen Lebensraum für Insekten und Reptilien zu schaffen, ergänzte Huber.

In diesem Jahr konnte eine Mauer von einem Kilometer Länge im Hinterdorf, ausgehend vom Möslelift in Richtung Krunkelbach, saniert werden. Insgesamt wurden bislang Mauern von einer Länge von knapp vier Kilometern wiederhergestellt. Und damit ist noch nicht Schluss, je nach Wetter sollen weitere Mauerabschnitte noch in diesem oder im nächsten Jahr folgen.

Als „unwahrscheinliche Leistung“ bezeichnete Dreher den Bau der Mauern in vergangenen Zeiten. Denn damals habe man anders als heute noch keine Maschinenkraft nutzen und schweren Steine anderweitig aufschichten müssen.