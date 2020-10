von Karin Steinebrunner und Christiane Sahli

Lange hat die Suche nach geeigneten Standorten gedauert, schließlich wurden in Urberg, St. Blasien und Menzenschwand drei Trekkingcamps eingerichtet. Von Juni an konnten Wanderer an der Feldenhalde im Dachsberger Ortsteil, am Windberg in St. Blasien und im Steinbruch in Menzenschwand übernachten.

Seither sind die Camps mit jeweils drei Zeltplätzen, Feuerstelle, Komposttoilette und Wasserzugang fast vollständig ausgebucht. Die Trekkingcamps sind eine „absolute Erfolgsgeschichte“, darin sind sich die beiden für die Zeltplätze zuständigen Kümmerer Thomas Wälde und Peter Mika einig.

Im Allgemeinen waren nicht nur die Gäste hoch zufrieden, sondern auch die Betreuer konnten am Benehmen der Gäste nichts Tadelnswertes finden, sagt Wälde. Lediglich die Sache mit der Reservierung des Camps für Wanderer habe mitunter nicht so ganz funktioniert.

Es sei nämlich vorgekommen, dass Buchungen vorgenommen wurden von Übernachtungsgästen, die dann mit dem Auto anfuhren, um eine günstige Übernachtungsmöglichkeit zu nutzen, und damit vielleicht Wanderern den Platz streitig gemacht hätten. Manche Wanderer hätten einen Zeltplatz auch gleich für zwei Nächte gebucht, was nicht vorgesehen sei, sagt Mika.

Auch darüber beispielsweise müsse man nochmals bei der geplanten gemeinsamen Saisonabschlussrunde sprechen. Zum allergrößten Teil hätten sich die Wanderer aber an die Spielregeln gehalten, sagt Mika, von Seiten der Nutzer habe es ausschließlich positive Rückmeldungen gegeben.

Feldenhalde in Urberg

Thomas Wälde zieht als Vertreter der sogenannten „Kümmerer“ eine positive Bilanz für die erste Saison des Camps auf dem Dachsberg. Gleich bei der Eröffnung am 29. Mai hatte es trotz frostiger Temperaturen bereits Buchungen gegeben, und der Run auf das Camp brach seither nie mehr ab. Nur an ganz wenigen Tagen stand lediglich ein Zelt auf dem Platz, meist war er mit drei Zelten voll belegt, und dieser Zustand zieht sich auch noch über den gesamten Oktober hin, sagt er.

„Wir waren vollkommen geplättet über so viel Zuspruch“, meint Wälde auch heute noch mit einem ungläubigen Kopfschütteln. Nie hätten die Betreuer damit gerechnet, dass der Platz nicht nur an Wochenenden, sondern tatsächlich täglich ausgebucht sein könnte.

Natürlich führte das auch zu einigen Problemen. Beispielsweise konnte die Wasserversorgung nicht wie geplant über einen Brunnen erfolgen, da bei so viel Benutzern dessen ursprünglicher Zweck als Viehtränke nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. „Hier hat uns die Gemeinde Dachsberg als Betreiber des Camps schnell und unbürokratisch geholfen, um eine Ersatzlösung zu schaffen“, erklärt Wälde dankbar.

Auch die Betreuung selbst, etwa die Leerung der Komposttoilette, sei wesentlich aufwendiger ausgefallen als erwartet, meint Wälde weiter, aber die positiven Rückmeldungen der Gäste, denen der Platz außerordentlich gut gefallen habe, habe dafür reichlich entschädigt.

Auch Dachsbergs Bürgermeister Stephan Bücheler zieht ein positives Fazit. Die Eröffnung des Camps sei genau das gewesen, was es in der aktuellen Lage gebraucht habe, und dank der gewissenhaften Betreuung habe auch alles bestens geklappt. So viel könne er schon jetzt sagen, auch wenn das Saison-Abschlussgespräch noch ausstehe.

St. Blasien und Menzenschwand

Als absolute Erfolgsgeschichte bezeichnete auch Peter Mika, für die Camps in St. Blasien und Menzenschwand verantwortlich, die Zeltplätze und die Ende Oktober zu Ende gehende Saison. Diese beiden Camps waren ebenfalls die ganze Saison über fast vollständig belegt, lediglich zu Saisonende habe es wetterbedingt kurzfristig einige Stornierungen gegeben. Bürgermeister Adrian Probst nannte Zahlen: Im Camp Steinbruch in Menzenschwand wurden 420 Buchungen, im Camp Windberg 418 Buchungen verzeichnet. Das entspricht einer Auslastung von 90 Prozent.

Die Plätze wurden von Menschen aus allen Altersstufen und Familien mit Kindern genutzt, viele aus städtischen Bereichen. Ihnen sei, so Mika, das Erleben des ganz Elementaren und gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ein Freiheitsgefühl wichtig gewesen. Und: Die Camps haben sich zu einem Versammlungsort entwickelt, denn die Nutzer haben oft abends zusammen am Lagerfeuer gesessen. „Da entsteht etwas“, sagte Mika. Probleme hatte es wie auf dem Dachsberg auch mit der Leerung der Komposttoiletten gegeben, die Serviceintervalle seien zu lang gewesen, beschrieb Mika die Situation.

Auch er habe die Erfahrung gemacht, dass manche Nutzer mit dem Auto die Trekkingcamps ansteuerten, sagt Mika. Das widerspreche der Philosophie des Etappenwanderns, „der Wanderer soll sein Equipment wie die Indianer auf dem Rücken tragen“. Aber wenn dann eine Familie mit vier Kindern mit dem Auto anreise, dann gelte es, nicht Polizist zu spielen, sondern Mensch zu sein, zeigte sich Mika verständnisvoll.

Eines hob Peter Mika ausdrücklich hervor. Die „Top-Zusammenarbeit“ mit der Stadt St. Blasien. Von dort habe man unter anderem alles Erforderliche wie Desinfektionsmittel und die Nachverfolgungslisten, erhalten, auch der Rasen sei von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes gemäht worden.

Überaus zufrieden zeigte sich auch der St. Blasier Rathauschef, er berichtete ebenfalls von positiven Rückmeldungen. Das Projekt bezeichnete er als schönes Beispiel dafür, dass auch etwas Neues und – in Hinblick auf die zahlreichen Bedenken aus verschiedenen Bereichen im Vorfeld – scheinbar Schwieriges einfach gemacht werden muss. Im kommenden Jahr soll es mindestens ein weiteres Camp im Albtal geben, kündigte Probst an.