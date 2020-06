von Christiane Sahli

Einen großen Erfolg erzielte die erste Damenmannschaft des Tischtennisclubs Albtal in der vergangenen Saison. Sie erreichte in der Bezirksliga den zweiten Platz und steigt damit in die Landesliga auf. Dominierendes Thema in der jüngsten Hauptversammlung in der Albtalhalle waren indes die Einschränkungen, die die Corona-Krise für das in dieser Woche wieder beginnende Training mit sich bringt.

Überschattet war die Rückrunde der Saison 2019/2020 durch die Corona-Krise, die Runde wurde Mitte März abgebrochen und gewertet. Einen großen Erfolg erzielte dabei die erste Damenmannschaft mit ihrem Aufstieg in die Landesliga. Lange sah es aber so aus, dass man auf den Aufsteig verzichten würde, da eine Spielerin die Mannschaft studienbedingt verlässt. Aber buchstäblich in letzter Sekunde konnte der Aufstieg doch noch perfekt gemacht werden, nachdem mit Marina Rudhard eine neue Spielerin zu der Mannschaft gestoßen war. Die zweite Damenmannschaft war mit dem dritten Platz in der Kreisklasse ebenfalls erfolgreich. Die Herren landeten dagegen auf einem Abstiegsplatz.

Mit zwei Schülermannschaften war man an den Start gegangen, eine Mannschaft wurde allerdings im Januar zurückgezogen. Die verbleibende Mannschaft landete auf dem dritten Platz. In der nächsten Saison, die nach bisherigem Stand im September beginnen soll, sollen zwei Damen-, eine Herren- und eine Jugendmannschaft gemeldet werden. Auf dem Programm des vergangenen Jahres standen neben den Rundenspielen auch die Vereinsmeisterschaften, ein Eltern-Kind-Turnier und der traditionelle Flohmarkt.

Aufgrund der Corona-Krise wurde das Training Mitte März eingestellt und soll nun in dieser Woche wieder aufgenommen werden, wenn auch unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, die der Vorsitzende Carsten Weist erläuterte. In seinem Hygienekonzept hat der Verein die Vorgaben von Land, Verband und Stadt umgesetzt.

Getrennt sind Ein- und Ausgang in der Albtalhalle, Desinfektionsmittel werden zur Verfügung gestellt. Ein Abstand von 1,50 Meter ist einzuhalten, für jeden Spieler muss Platz von zehn Quadratmetern zur Verfügung stehen, körperlicher Kontakt ist nicht erlaubt. Daher wird auf Doppel, Rundlauf und andere Spielarten mit mehr als zwei Spielern verzichtet, ebenso auf Routinen wie Anhauchen des Balls und Abwischen der Hand auf der Platte. Die Trainingsteilnehmer werden dokumentiert, die entsprechende Liste wird der Stadt übersandt, dort vier Wochen aufbewahrt und dann vernichtet. Zudem muss, so eine weitere Vorgabe der Stadt, jeder Trainingsteilnehmer vor dem Training eine Erklärung betreffend mögliche Kontakte mit Corona-Infizierten abgeben.

Auch der Vorgabe des Verbandes, die Platten mit genügend Abstand aufzustellen und mit Umrandungen zu trennen, wird Rechnung getragen. Die räumlichen Verhältnisse in der Albtalhalle ermöglichen das Aufstellen von fünf Platten, die Trainer verfolgen das Geschehen von außerhalb der Umrandung.

Für die Erwachsenen beginnt das Training am Mittwoch, 24. Juni, die Schüler starten eine Woche später. Ob der für Oktober geplante Flohmarkt stattfinden kann, steht derzeit in den Sternen, die Zeichen stehen aber eher auf Absage, erklärte der Vorsitzende.