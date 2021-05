von Susanne Filz

Für den DRK-Ortsverband St. Blasien und die Stadt St. Blasien war es ein Auftakt nach Maß: Rund hundert Bürgerinnen und Bürger vorwiegend aus dem Raum St. Blasien hatten am Pfingstmontag das kostenlose Corona-Schnelltest-Angebot im Haus des Gastes genutzt. „Das ist ein gutes Ergebnis“, sagt Matthias Albiez, Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsverbands St. Blasien. Kein einziger Schnelltest war positiv.

Reibungsloser Ablauf

Erst am Donnerstag habe Bürgermeister Adrian Probst beim DRK-Ortsverband angefragt, ob die Mitglieder am Pfingstmontag und an zukünftigen Wochenenden jeweils Schnelltest-Veranstaltungen im Haus des Gastes anbieten könnten, berichtet Albiez. Und tatsächlich hatten die Mitglieder im Haus des Gastes kurzfristig alle Voraussetzungen geschaffen für die neue Testmöglichkeit. Die benötigten Materialien hatte der DRK-Kreisverband Freiburg zur Verfügung gestellt. Die Testwilligen erlebten schließlich einen wohlorganisierten Ablauf im Testprozedere in einer angenehm unaufgeregten Atmosphäre.

Damit es keine Verwechslung gibt: Das Testkit gehört auf das Blatt mit den jeweiligen Daten des Getesteten. | Bild: Susanne Filz

Mit den neuen Schnelltest-Angeboten in den Verbandsgemeinden (wir berichteten) wolle man die Lücke schließen zwischen den Testmöglichkeiten, die an Wochentagen bestehen, etwa in den Hausarztpraxen, und den ansonsten testfreien Wochenenden, erläutert Matthias Albiez. „Gerade an den Wochenenden möchten die Menschen etwas unternehmen, Verwandte und Freunde besuchen, einkaufen oder essen gehen. Da ist ein negativer Schnelltest doch hochwillkommen“, so Albiez.

.Wie funktioniert die Testung? Zwei Stationen im Eberle-Saal mussten die Testwilligen durchlaufen, bis etwa eine Viertelstunde später das Testergebnis vorlag. In einer mal längeren, mal kürzeren Schlange standen sie vor der Tür des Eberle-Saals zur Testung an. Erste Station war die Aufnahme der persönlichen Daten anhand des Personalausweises, der dann auch das Einzige ist, was man zur Testung mitbringen muss. Die Testung selbst war eine Sache von Sekunden. Meistens entspannt ließ man sich zum vorbereiteten Sitzplatz leiten und von Benjamin Ketterer ein Wattestäbchen zwecks Abstrich in die Nase führen. Der Rest war Warten. Die Bestätigung des Testergebnisses kann man entweder zu Hause online abrufen, auf Wunsch stellt das DRK aber auch eine schriftliche Bestätigung aus. Der negative Test ist 24 Stunden lang gültig. Im Falle positiver Tests meldet das DRK diese ans Gesundheitsamt. Die Betroffenen müssten dann in Quarantäne und das Schnelltestergebnis durch einen PCR-Test bestätigen lassen.

.Wer darf sich testen lassen? „Grundsätzlich alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland“, sagt Matthias Albiez. Jedem stehe mindestens ein kostenloser Schnelltest pro Woche zu, erläutert er. „Zum Schnelltest sollten allerdings nur symptomfreie Testwillige kommen“, so Albiez. .Wer testet? Die DRK-Teams bei den Testterminen bestehen aus Mitgliedern, die alle eine ärztliche Schulung absolviert haben, erklärt Matthias Albiez. Der Ortsverband St. Blasien verfüge über rund 20 aktive Mitglieder, die befähigt sind, Testungen vorzunehmen.