von Sebastian Barthmes

St. Blasien – Das Kurhausareal in Menzenschwand soll zum Zentrum Holzbau Schwarzwald entwickelt werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass die Stadt mit der zukünftigen gemeinnützigen GmbH (gGmbH) einen Erbbaurechtsvertrag über 50 Jahre abschließen kann. Gleichzeitig stimmte das Gremium zu, dass die Stadt Gesellschafterin und Mieterin des neuen Unternehmens wird.

Die Zentrum Holzbau Schwarzwald gGmbH (ZHS) soll in Zukunft einen Erbpachtzins von etwa 15.000 Euro jährlich für das knapp 6000 Quadratmeter große Areal bezahlen. Gleichzeitig sichert sich die Stadt als Mieterin die öffentliche Nutzung von Saal (mit Bühne, 450 Quadratmeter), Ausstellungsfläche (300 Quadratmeter), öffentliche Toiletten (80 Quadratmeter) und Seminarraum (20 Quadratmeter), in dem beispielsweise der Ortschaftsrat tagen wird. Dafür sollen Stadt und Trägergesellschaft einen Mietvertrag schließen, die jährliche Miete werde bei rund 45.000 Euro liegen. 30 Nutzungseinheiten zu je drei Stunden sind in diesem Betrag inbegriffen, erläuterte Probst. Abgedeckt werden Veranstaltungen der Stadt, von Vereinen oder andere öffentliche Anlässe. Jeweils im Herbst sollen verbindliche Termine für das Folgejahr abgesprochen werden. Nutzt die Stadt nicht das gesamte Kontingent, kann das ZHS die freien Termine selbst nutzen. Dann würde sich auch die Miete entsprechend verringern.

Private Feiern, beispielsweise Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern müssen direkt über das ZHS gebucht und natürlich bezahlt werden. Wie zu der Zeit, als das Kurhaus verpachtet war, werden Vereine in Zukunft nicht selber bewirten können, sie müssen auf die dort dann vorhandene Gastronomie zurückgreifen.

Die Vereinbarungen seien „ein riesengroßer Gewinn für alle“, die Stadt werde erheblich entlastet, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Das Kurhaus sei sanierungsbedürftig und werde außerdem nur selten genutzt. Die neue Nutzung werde zu einer architektonischen Aufwertung, einer Belebung des Ortes und zu einer deutlich höheren Auslastung und damit wirtschaftlicheren Nutzung der Räume führen.

Der Gemeinderat entschied auch, dass die Stadt Gesellschafterin der gGmbH werden soll – die Gründung ist für März vorgesehen. Neben den Unternehmen, die das Projekt auch jetzt vorantreiben, will auch das Berufsförderungswerk der südbadischen Bauwirtschaft Gesellschafterin werden. Der Kreistag entscheidet am 23. Februar, ob der Landkreis gGmbH-Gesellschafter wird – 400.000 Euro hat er als Förderung des Projektes bereits zugesichert. Auch der Verein Bauwerk Schwarzwald, der derzeit offiziell Projektträger ist, denkt über den Einstieg als Gesellschafter nach.

Jeder Gesellschafter wird Vermögen und einen Anteil am Stammkapital (50.000 Euro) einbringen. Die Stadt werde das bestehende Gebäudeensemble einbringen, hieß es.

Die Gruppe der Gesellschafter solle eine ausreichende Vielfalt bieten, um die Gemeinnützigkeit zu unterstreichen, sagte Bürgermeister Probst. Allerdings sollen es auch nicht zu viele werden, fügte er an.

Wie das Kurhausareals künftig aussieht, was abgerissen, saniert oder wo neu gebaut werden wird, soll anhand eines bereits erarbeiteten Anforderungskataloges erarbeitet werden. Dafür werde ein Konzeptauftrag an Architektenbüros vergeben. Entwürfe für das ZHS an den Standorten Mösleparkplatz und Kurhausareal, die in den vergangenen Monaten von Studenten der Universität Stuttgart erarbeitet worden sind, werden Impulse liefern, sagte Bürgermeister Probst.