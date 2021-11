von sk

Pater Peter Leutenstorfer, über Jahrzehnte eng mit dem Kolleg und St. Blasien verbunden, ist am Sonntag, 7. November, in Unterhaching gestorben. Der Jesuit wurde 93 Jahre alt. „Jung im Herzen und wach im Geist“ war Pater Leutenstorfer bis ins hohe Alter. Durch eine fortschreitende Herzschwäche ließen seine Kräfte aber dann doch so stark nach, dass er im Frühjahr St. Blasien verließ und in das Altersheim des Jesuitenordens umzog.

Die Beerdigung Die Beerdigung ist am Montag, 15. November, um 14 Uhr auf dem Friedhof des Jesuitenordens in Pullach. Requiem in St. Blasien: Die Kollegsgemeinschaft feiert das Requiem am Mittwoch, 17. November, um 19 Uhr im Dom St. Blasius. Es gilt die 2-G-Regel (Zugang nur für Geimpfte und Genesene).

Leutenstorfer, am 11. März 1928 in Gauting im Südwesten von München geboren, war das fünfte von 13 Kindern. Der Vater war Landwirt und Mesner. Früh verlor er seine Mutter. Als Kind sei er „offensichtlich so lernwillig, dass Lehrer und Pfarrer rieten, ihn im Konvikt in Freising aufs Gymnasium zu schicken“, heißt es im Nachruf des Jesuitenordens. Der Krieg unterbrach die Schullaufbahn, der 16-Jährige wurde als Flakhelfer eingezogen. Nach Krieg und Gefangenschaft besuchte er zunächst in Pasing in Bayern wieder ein Gymnasium, bevor er in St. Blasien 1947 das Abi­tur machen, da er Jesuit werden wollte. Es war der Beginn einer Beziehung, die das ganze Leben halten sollte.

Das Noviziat und das Philosophiestudium waren die ersten Stationen im Orden. Wieder führte ihn der Weg ins Kolleg, wo er vor dem Theologiestudium in Innsbruck drei Jahre als Lehrer in den Fächern Deutsch und Latein unterrichtete. „Diese Zeit machte für ihn und den Orden deutlich, dass er im Lehrberuf seine künftige Tätigkeit im Orden finden kann“, heißt es im Nachruf.

Schon während des Theologiestudiums schrieb er sich an der Universität Innsbruck für die Fächer Deutsch, Latein und Griechisch ein und schloss 1967 in München seine Studien mit dem Staatsexamen ab. Noch musste er als Studienassessor am staatlichen Gymnasium in Freiburg ein Jahr absolvieren, bevor er das dritte Mal 1968, nun als Lehrer, ans Kolleg kam. Mit seiner Pensionierung im Kolleg 1991 endete seine Lehrertätigkeit nicht, er fand sich sofort bereit, im katholischen St. Benno-Gymnasium in Dresden fünf Jahre auszuhelfen, auch als Vertretung einer Lehrkraft im Canisiuskolleg in Berlin. Im neugegründeten Jesuitengymnasium im Kosovo führte er Lehrkräfte in die Kunst des Unterrichtens ein.

1996 kehrte er nach St. Blasien zurück. Am Kolleg entfaltete er eine reiche Tätigkeit als Unterrichtsvertreter, Bibliothekar, gab Schülern Einzelunterricht, um sie auf den Stand der Klasse zu bringen, und war als Bratschist bis zuletzt eine Stütze des Kollegsorchesters.

Aber auch dem Theater und der Seelsorge galt seine Leidenschaft. Er führte jahrelang Regie beim Pfingsttheater des Kollegs, betätigte sich als Autor mancher Theaterstücke und ging mit seinen Spielern auf Tournee. Manche Dramen des barocken Jesuitentheaters übersetzte Pater Leutenstorfer.

Peter Leutenstorfer übernahm die Seelsorge an der Fürstabt-Gerbert-Klinik, half in der Pfarrei St. Blasien und in der unterrichtsfreien Zeit war er ganz Seelsorger als Exerzitienleiter bei Schwestern, an Festtagen in seiner Heimatgemeinde, in den Ferien als Urlaubsvertreter in Vorarlberg. Selbst als seine Kräfte deutlich nachließen, wollte er auf die priesterlichen Aufgaben nicht verzichten, sagt Pater Wolfgang Bauer.