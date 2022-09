von Susanne Filz

St. Blasien – Nicht alle Skulpturen fanden Käufer bei der Versteigerung der 15 Skulpturen des diesjährigen Holzbildhauer-Symposiums, aber doch die weitaus meisten. Immerhin kamen am Sonntagnachmittag gut 20.000 Euro zusammen, die Bieter für ihre Wunsch-Kunstwerke ausgeben wollten – und das mag mehr gewesen sein, als Veranstalter und Organisatoren in so unsicheren Zeiten wie den aktuellen erwartet hatten. Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Versteigerung auf dem Domplatz. Die Stimmung war gut und zum Schluss sogar ausgelassen.

Die Skulpturen waren in diesem Jahr, in dem erstmals auch andere Materialien als das pure Holz verwendet werden durften, bunter als jemals. Die meisten Künstler hatten die Chance genutzt und etwa Spiegelflächen, Steine oder Fäden-Geflechte in ihre Skulpturen eingearbeitet. Der Gang über den Skulpturenpark, zu dem der Domplatz geworden war, zeigte eine ungeheure Vielfalt an Ideen, Formen und Farben.

Anfangsgebot 1300 Euro

Zu Beginn war unter den Organisatoren die bange Frage, ob die Leute für die am Symposium entstandenen Kunstwerke in die Tasche greifen würden. „Die Leute sind verhalten, was die Ausgaben betrifft“, fürchtete Moderator und Musiker Hansy Vogt. Die Furcht war unbegründet. Ob Hansy Vogts Appell, die Kunst und die Künstler zu unterstützen, Wirkung gezeigt hatte, bleibt ungewiss, auf jeden Fall griffen Bieter bei der Auktion nach anfänglichem Zögern herzhaft zu. Vielleicht hatte aber auch ein anderes Argument als Ermunterung gepunktet, das nun wirklich nicht zu widerlegen war, auch wenn das Anfangsgebot pro Skulptur mit 1300 Euro manchem als teuer erscheinen mochte: „Wenn Sie einen Handwerker für Malerarbeiten zu Hause haben, der eine Woche lang für Sie arbeitet, dann würde das viel mehr kosten“, gab Bernd Ruderisch vom Organisationsteam von der Bühne aus zu bedenken.

Spannender Wettstreit

Einen der höchsten Preise erzielte Christel Steier mit ihrer Skulptur mit dem Titel „Versöhnung“. Bis auf 2700 Euro steigerten sich die Gebote, bis schließlich der Hammer des Moderators und Auktionators Hansy Vogt dem höchsten Bieter den Zuschlag gab. Christel Steiers Skulptur zeigt zwei abstrakte, einander zugeneigte und stellenweise miteinander verbundene Streben – die eine weiß, die andere schwarz –, die hier zum Sinnbild für die Möglichkeit zur Befriedung von Gegensätzen werden. Wie sie denn auf diese Idee gekommen sei, wollte Hansy Vogt von der Bernauer Künstlerin und künstlerischen Leiterin des Symposiums wissen. Ihre Skulptur passe zu der teilweisen Spaltung der Gesellschaft, die Corana verursacht habe, und den Krieg in der Ukraine, der Europa seitdem in Atem hält, erläuterte Andrea Steier.

Ein gutes Ergebnis erzielte auch Susanne Pauckers Skulptur „blue balloon“ – blauer Ballon. Ihr fröhlicher Bär mit dem blauen Luftballon in seiner Hand erzielte 2000 Euro und wird nun einen Garten in Schluchsee schmücken. Gute Ergebnisse erzielten auch Josef Briechles Skulptur „Rosenholz“ (2300 Euro) oder die Rabenfamilie von Johannes Köpfer (1900 Euro). Der Käufer hat bereits eine Skulptur von Johannes Köpfer.

Ein ausgesprochener Bieterwettstreit entwickelte sich um die Skulptur des argentinischen Künstlers Fabian Rucco. Die Arbeit heißt „counting“ – Auszählen – und zeigt einen verschmitzten kleinen Jungen, der beim Versteckspiel mit anderen Kindern schummelt. Erst bei 3600 Euro war Schluss.

Ein junger Bernauer Vater darf die Skulptur nun mit nach Hause nehmen, um sie seiner kleinen Tochter zu schenken. „Sie spielt selbst so gerne Verstecken“, erklärt er auf Nachfrage von Hansy Vogt dem Publikum.

Nach Ende des ersten Durchgangs bekamen die Kunstwerke, die keinen Käufer gefunden hatten, noch eine zweite Chance – und tatsächlich: Jetzt griffen die Kunstfreunde zu. Und dann wurde gefeiert. Hansy Vogt sang zum Playback Lieder und eine Line-Dance-Gruppe, deren Mitglieder eigentlich als Besucherinnen zum Event nach St. Blasien gekommen waren, gaben in der warmen Abendsonne eine Spontan-Tanzeinlage vor der Bühne. Danach leerte sich der Festplatz langsam.