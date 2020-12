von Sebastian Barthmes

Die finanzielle Situation der Stadt St. Blasien ist angespannt. Daher drängt auch die Kommunalaufsicht im Landratsamt Waldshut darauf, dass die Kommune ihre eigenen Einnahmequellen ausschöpft. Die Erhöhung mehrerer kommunaler Steuern hat der Gemeinderat daher in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschlossen. Am Sinn der Vorschläge gab es keine Zweifel, die Entscheidungen fielen einstimmig und ohne Diskussion.

In den Sitzungsvorlagen bezog sich die Stadtverwaltung explizit auf die durch die Corona-Pandemie ausgelösten Folgen für die Kommunen und die laufenden großen Projekte der Stadt. Zu entscheiden hatte das Gremium auch über die Grundsteuer. Die Hebesätze seien auch für die „Verteilung des Ausgleichsstockes von bedeutender Wichtigkeit“, hieß es in der Vorlage.

Durch die beschlossene Erhöhung der Grundsteuer B (Grundstücke, die bebaut werden können und nicht landwirtschaftlich genutzt werden) auf einen Hebesatz von 420 Prozent (seit 2007 waren es 390 vom Hundert) erwartet wie Verwaltung Mehreinnahmen in Höhe von rund 52.300 Euro.

Auch Hundehalter müssen in Zukunft mehr zahlen: Ersthund 98 Euro, jeder zweite Hund 196 Euro, Zwingersteuer 294 Euro. Die Vergnügungssteuer, die nur wenige Betriebe in St. Blasien betrifft, steigt auf 17 Prozent der elektronisch gezählten Bruttokasse. Zweitwohnungsbesitzer müssen ab Januar 17 Prozent des jährlichen Mietaufwandes an die Stadt bezahlen. Insgesamt rechnet die Stadtkämmerei aufgrund der beschlossenen Erhöhungen mit insgesamt möglichen Mehreinnahmen in Höhe von rund 69.360 Euro.