von Karin Steinebrunner

Ein rein klassisches Programm mit ausgesprochenen Raritäten hatte das Trio Parnassus zum Klosterkonzert in St. Blasien im Gepäck. Geigerin Julia Galic, Cellist Michael Groß und Pianist Johann Blanchard, rissen die Zuhörer mit Kompositionen aus der Feder von Johann Christian Heinrich Rinck und Ludwig van Beethoven zu Begeisterungsstürmen und stehenden Ovationen hin. Als Zugabe kredenzte das Trio noch den dritten Satz von Rincks Es-Dur-Trio. Immer wieder widmet sich das Trio Parnassus in Vergessenheit geratenen Werken. So auch der Kammermusik Rincks, der vor allem als Komponist von Orgelmusik zeitweilig bedeutendes Ansehen genoss. In seinen Kammermusikwerken wendet er sich stilistisch eher der Klassik als der Romantik zu, wobei sein Stil ausgesprochen frisch und lebendig wirkt. Zu seinem 250. Geburtstag hat das Trio auch sein Klaviertrio D-Dur von 1804 wiederbelebt.

Ganz feinfühlig schlichen sich die drei Interpreten in das einleitende Adagio des ersten Satzes hinein, um dann beim Übergang zum Allegro molto munter aufzuspielen. Die perlenden Klavierläufe, die akzentreiche Geige und das weiche Cello begeisterten von Anfang an. Ungemein flexibel, diese Anschlagskunst von Pianist Johann Blanchard, der dem Klavier Feinheiten abzutrotzen imstande ist, die man einer herkömmlichen Tastatur eigentlich gar nicht zutrauen würde. Dazu die kraftvolle Dynamik und dabei feinste Nuancen auslotende Spielweise von Geigerin Julia Galić, gepaart mit der ansatzlosen, federleichten Grazie von Michael Groß‘ Cello ein wahrer Genuss.

Auch das zweite Werk des Abends, die Bearbeitung von Beethovens Streichtrio g-moll op. 9,3 als Klaviertrio durch Ferdinand Ries, ist eine einzigartige Ausgrabung des Trio Parnassus aus der Coronazeit. Ries, der für Beethoven etliche Noten kopiert hat, hat hier seine ganz eigene Klavierversion eingebracht, ohne den Duktus des Werkes zu negieren.

Nach der Pause erklang Beethovens eigene Bearbeitung seines Septetts op. 20, als Klaviertrio versehen mit der Opuszahl 38. Der Variationensatz im Anschluss an das kurze Menuetto hat ein derart eingängig volkstümlich klingendes Thema, dass dies später sogar tatsächlich in einem Volksliederbuch auftauchte. Die Variationen bieten den drei Instrumenten die Plattform, sich wechselweise als virtuose Könner zu präsentieren. Nach dem spritzigen Scherzo, überrascht der Schlusssatz mit einem Trauermarschgestus zu Beginn und einer ausgeprägten Klavierkadenz, bevor das Werk temperamentvoll endet.