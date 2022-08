von Karin Steinebrunner

Eine wahre Augenweide ist auch in diesem Jahr wieder der einladende kleine Rastplatz mit Bank, Brunnen und Gärtchen am Ortseingang von Wolpadingen von Wittenschwand her gesehen. Zum 50-Jährigen der Gemeinde wurde die Anlage erst wieder aufgehübscht.

Gertrud Berger, die gemeinsam mit Ehemann Reinhold seit über 20 Jahren liebevoll dieses lauschige Plätzchen an der Straße pflegt, fand, man müsse doch sehen, dass ein besonderes Fest für die Gemeinde Dachsberg bevorstehe – das dann im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie aber verschoben werden musste. Nun konnte es stattfinden, und die Blütenpracht in dem kleinen Gärtchen prangt und strahlt, als habe sie nur darauf gewartet.

Freude an Blumen

Sie habe schon als Kind immer Freude an Blumen gehabt, erzählt Gertrud Berger. Und in der Tat viel Liebe, aber auch viel Arbeit steckt in diesem Kleinod am Wegesrand. Gertrud Berger stammt aus Todtmoos, und immer wenn sie zum Einkaufen geschickt wurde, ging sie in der Gärtnerei vorbei, um die Blumen dort anzuschauen. Heute, da ist die inzwischen über 80-Jährige sich sicher, würde sie Landschaftsgärtnerin werden.

Reinhold Berger hat sich von Anfang an bei den Köhlern engagiert, als die im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich von 1000 Jahre Österreich die Köhlerei auf dem Dachsberg wiederbelebt haben, und da hatte sie die Idee, auch einen Beitrag zu leisten. Die setzte das Ehepaar gemeinsam um, indem sie sich daranmachten, einen Brunnen auf diesem Plätzchen aufzustellen und das Gärtchen anzulegen. Reinhold Berger fertigte einen Holzbrunnen an, der gut zehn Jahre stand, bevor er dann 2010 den neuen betonierte und noch die Wappenstelen der ehemaligen Gemeinden Wolpadingen, Wittenschwand, Urberg und Wilfingen dazusetzte, nach ihrer einstigen Größe sortiert, natürlich komplettiert durch das von Dachsberg.

„Die Ideen kommen meistens von mir, bei der Umsetzung hilft mir dann mein Mann, und auch beim Mähen, da kommt er dann mit seinem kleinen Traktor angefahren“, meint Gertrud Berger ganz selbstverständlich. Die Anlage hat sie immer wieder erneuert, umgestaltet, ein Mäuerchen hochgezogen, Reinhold Berger hat aus einem Baumstumpf zwei Eulen geschnitzt. Vor zwei Jahren haben sie das Willkommensschild überholt, im letzten Frühjahr den Brunnen neu gestrichen. Nahezu jeden Tag besuchen die beiden das kleine Plätzchen auf dem Spaziergang mit ihrem Hund. Auch Wanderer und so mancher Autofahrer machen kurz Rast. So mancher Wanderer habe sich schon die Füße im Brunnen gekühlt, weiß Gertrud Berger zu berichten, und mit einem Schmunzeln erzählt sie, dass eine ältere Dame, die häufig in Wolpadingen zu Gast war, sich auch schon mal bei ihren Spaziergängen zur Abkühlung direkt in den Brunnen gesetzt habe.