von Karin Steinebrunner

Wie immer, wenn die King‘s Singers in St. Blasien zu Gast sind, war der Andrang groß am Samstagnachmittag, auch auf das eigens dafür eingerichtete Schnelltestzentrum des DRK-Ortsverbandes im Haus des Gastes. Komplettiert durch Organist Ruben Sturm aus Rottenburg, der Improvisationen über deutsche Adventslieder beitrug, gaben die sechs Ausnahmesänger aus London ein vor Sangesfreude geradezu übersprudelndes Adventskonzert, das ihrem Projekt „Harmonie schaffen“ („Finding Harmony“) alle Ehre machte und die Besucher wieder zu Beifallstürmen im Stehen hinriss, nachdem sie bereits mehrfach die anfängliche Bitte, mit dem Applaus bis zum Schluss zu warten, aufgrund schierer Begeisterung ignoriert hatten.

Nach einem einleitenden gregorianischen Choral und dem 1966 entstandenen Traditional von David Willcocks, die bereits die volle Bandbreite der zu erwartenden Darbietung offenbarten, unternahm das Ensemble mit einem Choral aus Bachs Weihnachtsoratorium, einem schwedischen Weihnachtslied, dem allseits bekannten „Maria durch ein Dornwald ging“ sowie dem traditionellen, von Brian Kay arrangierten „Gaudete!“ eine Reise durch Länder und Zeiten der europäischen Musikgeschichte.

Jedem Stück verliehen die „King‘ s Singers“ seine eigene, unverwechselbare Charakteristik, vom feierlich andächtig zelebrierten Bachchoral bis zur rhythmisch markanten, in der Art der Orffschen „Carmina Burana“ in solistische Strophen und chorischen Refrain unterteilten „Gaudete!“-Bearbeitung. Ganz besonders liebevoll gestalteten die sechs Künstler das von Philip Lawson arrangierte „Maria durch ein Dornwald ging“, mit der vom ersten Countertenor solistisch vorgetragenen ersten Strophe, dem sanft vom Chor umschmeichelten Solo des ersten Bariton in der zweiten und vierten Strophe, dem Gesamtchor in der dritten und fünften sowie einer alle Varianten vereinigenden Schlussstrophe.

Danach interpretierten die „King‘s Singers“ feierliche weihnachtliche Musik aus England. Dabei gaben sie mit dem Renaissancekomponisten William Byrd ein Musterbeispiel an Durchsichtigkeit im Vortrag polyphon extrem eigenständig durchgearbeiteter Stimmverläufe und lieferten im Gegenzug Meisterwerke homophoner Innigkeit mit Kompositionen von June Collin und James Burton. Am Ende ihres Programms kredenzten die „King‘s Singers“ ihrem sie inzwischen bereits enthusiastisch feiernden Publikum noch einige brandneue Überraschungen festlicher Arrangements. Vor diesem letzten Programmteil improvisierte Ruben Sturm mit ebenfalls großem Farbenreichtum und treffenden Charakteristiken bekannte Adventslieder. Der stete Wechsel von behutsam tastenden Akkordschritten und Pausen begleitete die Melodie von „Maria durch ein Dornwald ging“, und triumphal blitzten Fanfarenklänge auf zur Überleitung in den fröhlich munteren Ausruf „Macht hoch die Tür“, bevor Sturm seine Improvisation mit der ruhig fließenden Ankündigung „Wir sagen euch an den lieben Advent“ beschloss.