von Sebastian Barthmes

Die Hauptstraße soll schön gestaltet und attraktiv sein. Darüber, wie das erreicht werden kann, hat der Gemeinderat bereits mehrfach diskutiert. Jetzt entschied sich das Gremium für ein Konzept: Gesunde Bäume sollen stehen bleiben, vorhandene Lücken werden mit neuen Kugelahornbäumen geschlossen.

Zwei Varianten zur Debatte

Zur Debatte standen in der jüngsten öffentlichen Ratssitzung zwei Varianten: Der eine Vorschlag sah vor, bestehende Bäume stehen zu lassen und in die Lücken dieselbe Baumart zu pflanzen. Der Vorteil dieser Variante seien die geringen Kosten, argumentierte die Stadtverwaltung, schließlich müssten nur etwa fünf Bäume gekauft werden. Ein Baum kostet ungefähr 1000 Euro. Außerdem sei auch der Arbeitsaufwand gering.

Ein Nachteil sei bei der ersten vorgeschlagenen Variante, dass die Mischung aus alten und neuen Bäumen kein einheitliches Bild in der Hauptstraße bieten würden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Auch hätten die Bäume nur eine geringe Durchfahrtshöhe, was zu Schäden führen könnte.

Ja zur ersten Variante

Der zweite Vorschlag sah vor, alle Bäume zu ersetzen. Bei gleichem Wachstumsstadium würde ein einheitliches Erscheinungsbild entstehen, hieß es. Die Kosten pro Baum würden geringer sein, da jüngere Pflanzen billiger sind. Mitarbeiter des städtischen Bauhofes könnten die Bäume außerdem auch selber pflanzen. Insgesamt wäre diese Variante teurer gekommen, da alle Bäume entfernt werden müssten, was nicht gut sei.

Ein einheitliches Erscheinungsbild sei den Mitgliedern des Gemeinderates wichtig gewesen, sagte Hauptamtsleiterin Sylvia Huber im Gespräch, dennoch haben sie sich für die erste Variante ausgesprochen.