Wer seinen Urlaub in einem fremden Ort verbringt, möchte sich schnell orientieren, wo was zu finden ist. Ein in die Jahre gekommener Wegweiser in dunkelbrauner Farbe zeigte bis vor einigen Wochen den Weg zu den Attraktionen des Ortes. Bürger haben jetzt dafür gesorgt, dass ein neues und ansehnliches Schild den Weg zum Kinderspielplatz, Minigolf und Wildpark und Wassertretbecken, weist.

Zu verdanken ist das der Menzenschwander Hausgemeinschaft, bestehend aus den Familien Leber, Weber und Mayer. In rund 20 Arbeitsstunden haben die Beteiligten für mehr als nur einen neuen Anstrich gesorgt. Das morsche Schindeldach wurde durch ein wetterfestes Blechdach ersetzt, das von der Firma Herbert Kaiser angebracht wurde, Andreas Mayer von der Säge steuerte neues Holz bei, Josef Schmidt vom städtischen Bauhof sorgte dafür, dass die Hinweistafeln gut lesbar sind.

Anstrich für Holzschnitzerei

Der Holzschnitzerei, die vor mehr als 50 Jahren der Menzenschwander Holzbildhauermeister Richard Schäuble angefertigt hat und bereits stark angegriffen war, haben die Frauen der Hausgemeinschaft einen neuen, wetterfesten Anstrich verpasst.

„Ich weiß noch, dass die Schnitzerei früher an der Menzenschwander Brücke stand und angezeigt hat, dass es noch drei Kilometer bis nach Menzenschwand sind“, erinnert sich Gemeinde- und Ortschaftsrat Manfred Leber. Damals sei das Schild im Weg gewesen, als die Kreuzung gemacht worden sei. Deshalb wurde sie Ende der 1960er Jahre umgesetzt.

Dank für Bürgereinsatz

Nun sei man vor der Entscheidung gestanden, das Schild ab- und nicht wieder aufzubauen oder es neu aufzubereiten, sagt Leber. Da die Stadt derzeit eigentlich kein Geld habe, entschied sich die Hausgemeinschaft für eine Erneuerung in Eigenleistung.

Menzenschwands Ortsvorsteher Joachim Gfrörer ist über das Ergebnis erfreut und dankte im Namen der Stadt für den bürgerschaftlichen Einsatz. Das Erscheinungsbild von Menzenschwand werde aufgewertet und Orientierung verbessert.