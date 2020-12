von Karin Steinebrunner

Sehr ruhig ist es derzeit rund um die zahlreichen Musikvereine der Region. Die traditionellen Konzerte sind abgesagt, ja selbst die Proben finden größtenteils sehr eingeschränkt, wenn überhaupt statt. Nicht von Corona und dessen Begleiterscheinungen abschrecken lassen hat sich jedoch Xenia Kaiser.

Sie hat nach ihrer dreijährigen Instrumentalausbildung die Prüfung für das bronzene Leistungsabzeichen abgelegt und freut sich schon, demnächst mit ihrem Instrument, der B-Klarinette, offiziell zu den Aktiven ihres Musikvereins Urberg zu gehören.

Was sonst innerhalb einer Woche im geselligen Miteinander aller angemeldeten Prüflinge aus der Region in Steinabad stattfindet, musste Xenia Kaiser ohne Kontakt mit ihren Mitstreitern ganz alleine durchziehen. Das fand sie dann doch ziemlich aufregend, hatte sie doch keine rechte Vorstellung, was da auf sie zukommen würde – lediglich einen Ablaufplan hatte sie über E-Mail erhalten.

Kein Kontakt zu Mitstreitern

Sie empfand es auch als anstrengend, statt eine Woche in Steinabad zu verbringen, während einer Woche jeden zweiten Tag in die Jugendmusikschule fahren zu müssen, um dort ihre Praxisstunden im Vorfeld der Prüfung zu absolvieren. In den Tagen dazwischen fanden die Theorievorbereitungen online statt. Erst zur Theorieprüfung kamen dann alle Prüflinge unter den bekannten Coronabedingungen in der Jugendmusikschule zusammen, die Praxisprüfung war am folgenden letzten Tag.

Xenia Kaiser fand sich zwar durch ihre vereinsinternen Lehrer, Patrick Böhler in Theorie und Jochen Stich am Instrument, gut vorbereitet, die Aufgabenstellung auch klar und überschaubar, aber es wäre eben doch vor allem für das eigene Nervenkostüm ganz anders gewesen, hätte sie sich mit den anderen Prüflingen zwanglos über alles austauschen können.

Die Prüfungsinhalte selbst unterschieden sich nicht von denen anderer Jahre. Noten, Tonleitern und Dreiklänge notieren, Kenntnis des Quintenzirkels und der Intervalle sowie ein Rhythmusdiktat in der Theorie, Tonleitern, Vom-Blatt-Spiel und Vortrag eines selbst sowie eines vom Prüfer ausgewählten bekannten Stücks in der Praxis.

Wegen Corona die Prüfung zu verschieben oder gar dem Musikverein den Rücken zu kehren war für Xenia Kaiser nie Thema. Schon bei den Vorbereitungen zum Herbstkonzert durfte sie bei den Aktiven mit dabei sein und möchte die Freude am gemeinsamen Spiel, aber auch an der Kameradschaft im Verein keinesfalls mehr missen.

Vorfreude auf Zeit nach Corona

Nach der bestandenen Prüfung steht ihrem Eintritt in die Reihen der Aktiven endgültig nichts mehr im Wege, sie freut sich schon auf die nächsten coronafreien Proben, und bei der nächsten Hauptversammlung wird ihre Aufnahme in den Musikverein Urberg dann auch offiziell dokumentiert.