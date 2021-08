von Karin Steinebrunner

Das vierte Orgelkonzert im Rahmen der Internationalen Domkonzerte bestritt Organist Jean-Christophe Geiser aus Lausanne. Im Gepäck hatte er hoch anspruchsvolle, virtuose Orgelwerke ernsten Charakters, die er meisterlich vortrug.

Dass er indes auch Temperament und Spielwitz zum Einsatz bringen kann, bewies er mit der ersten seiner zwei Zugaben, dem Bolero von Lefébure-Wély. Am Anfang von Geisers Programm standen die „Dorische“ Toccata und Fuge d-moll, BWV 538 von Johann Sebastian Bach, und, zwischen Toccata und Fuge eingebettet, Jehan Alains „Choral dorien“ von 1935. Die Toccata mit ihrem eindeutig lebhaften Anfangsmotiv kontrastierte Geiser mit kräftiger Akzentuierung motivischer, durch die Stimmlagen wandernder Einwürfe.

Weich gedämpft erklang Alains Choral, dessen kurzes Motiv immer wieder neu variiert erscheint, bei jedem Anhub verdichtet durch die Einführung weiterer, kunstvoll ineinander verschlungener Stimmen, die am Ende wie in einem großen Bogen sich wieder verabschieden und in einen sphärisch anmutenden Schluss münden.

Ton für Ton majestätisch hervorgehoben zelebrierte Geiser das in der Folge schnell verarbeitete Fugenthema. Streng polyphon durchorganisiert ist diese Bach‘sche Fuge, und umso faszinierender war es mitzuverfolgen, wie es Geiser gelang, die unterschiedlichen Stimmverläufe herauszuarbeiten.

Charles-Marie Widors 9. Symphonie, op. 70, mit dem Beinamen „Gotische“ versehen, weil der Komponist sie eigentlich zur Einweihung der großen Cavaillé-Coll Orgel der gotischen Abteikirche St. Ouen von Rouen im Jahr 1890 aufführen wollte, wurde tatsächlich erst 1895 fertiggestellt. Dennoch ist dieses Werk ein Standardbeispiel für die orchestrale Klangfülle, die mit einem solchen, wie Widor sie nannte, „Michelangelo unter den Orgeln“ darstellbar ist.

Zugleich wird diese Orgelsymphonie mitunter als eine Art theologischer Programmmusik bezeichnet, da sie auf einen gregorianischen Choral Bezug nimmt, das weihnachtliche „Puer natus est“, das im dritten Satz, „Allegro“, einer großangelegten Fuge, eingearbeitet wird und damit quasi rückwirkend das düstere „Moderato“ zu Beginn sowie das anmutige „Andante sostenuto“ des zweiten Satzes als Welt vor Ankunft des Erlösers und Verheißung von dessen Geburt deuten lässt. Im letzten Satz, „Moderato“, schließlich wird der Choral mannigfaltig variiert. Geiser interpretierte den ersten Satz mit unterschwellig drohender durchgängiger Begleitharmonik, wobei die lebendige Dynamik dieser Drohung noch zusätzliche Nahrung verlieh, die immer wieder aufscheinende klare Melodik und Stimmführung überlagerte und verdunkelte. Den zweiten Satz gestaltete er mit weit geschwungenen, sich zart umschlingenden, beinahe tänzerisch anmutenden Melodiebögen. Diesen tänzerischen Charakter verlieh Geiser auch dem Thema der Allegro-Fuge. Die Spielarten des Chorals im letzten Satz interpretierte Geiser höchst virtuos. Der anhaltenden Applaus des begeisterten Publikums geschuldet kehrte Geiser nach der ersten, feurigen Zugabe nochmals zum erhabenen Ernst seiner Programmgestaltung zurück und kredenzte den Zuhörern als zweite Zugabe noch eine Bach-Fantasie.