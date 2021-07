von Karin Steinebrunner

Das Café im alten Engel in Urberg hat seine Tore geöffnet. Nach aufwändiger Vorarbeit und coronabedingter Verschiebung, die dem Dachsberger Ortsteil indes zunächst ein kleines, aber feines Lädele im Gebäude des ehemaligen Gasthauses „Engel“ bescherte, hat Erika Zoubkov nun alle Hürden überwunden und zum Schlussspurt angesetzt, um ihr lang gehegtes Projekt der Eröffnung eines Cafés zu realisieren. Zukünftig wird das Café donnerstags und freitags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet sein, wobei zeitgleich von Donnerstag bis Samstag auch das Lädele offen sein wird.

Erika Zoubkov hat viel vor. Zunächst einmal wird sie eine eigene Bäckerin beschäftigen, aber auch für den Service wird sie Personal brauchen, meint sie zuversichtlich. „Da wir ab 12 Uhr geöffnet haben, werden wir außer Kuchen auf jeden Fall auch was Deftiges anbieten“, weiß sie jetzt schon. Angedacht sind zukünftig aber auch einmal monatlich ein Sonntagsbrunch, in der Regel dann wohl mit Anmeldung, daneben vielleicht Grillabende oder Seniorennachmittage. „Ich lasse mich einfach überraschen, was gewünscht wird“, erklärt sie. Da ihr Café in ihrer Vorstellung auch gerne mit einem Atelier verbunden sein könnte, denkt sie auch an Lesungen oder Vernissagen, und in der Adventszeit beispielsweise fände sie einen Backtag für Kinder eine schöne Idee.

Das alles soll sich nach und nach entwickeln, auch die Öffnungszeiten könnte sie je nach Bedarf noch flexibler gestalten. „Früher war ich bis zu 30 Wochenenden pro Jahr auf Märkten“, verrät die rührige Kunsthandwerkerin, und fügt an, das werde sich zukünftig natürlich stark reduzieren.

Dafür freut sie sich auf die Präsenz in ihrem Café mit seinem verwunschenen Garten, der mit vielen kleinen Sitzeckchen und Schleichwegen ein richtiges Kleinod darstellt, und dem hell gestalteten Innenraum, in dem sie Wiederverwertung groß geschrieben hat. So wurde beispielsweise die Theke aus dem Holz gefertigt, das beim neuen Durchbruch zu den Toiletten anfiel, in einer Ecke hat sie einen großen Birkenzweig aus dem Garten zur Wanddekoration umgestaltet.

Lob für Zusammenarbeit

Daneben lobt sie die hilfsbereite Zusammenarbeit mit den Ämtern angesichts des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes, die es ihr erlaubte, etwa bei Deckenhöhe oder Anlage der Toiletten auf Ausnahmeregelungen zurückzugreifen.

„Die Arbeit am und um das Haus wird mir aber auch in Zukunft so schnell nicht ausgehen“, meint sie dann noch. Die Parkplätze beispielsweise wird sie wohl recht zeitnah ausbauen müssen, so viel ist schon mal sicher.