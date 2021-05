von Susanne Filz und Christiane Sahli

In die St. Blasier Innenstadt ist in der vergangnen Woche deutlich mehr Normalität zurückgekehrt; seit gut einer Woche dürfen Ladengeschäfte wieder öffnen; da die Inzidenzahlen weiter gesunken sind, gelten im Landkreis Waldshut gelten aktuell zusätzliche Lockerungen. Die Zeitung hat Ladeninhaber der Domstadt gefragt, wie der Start in die Öffnung gelungen ist. Die meisten berichten von guten Geschäften, bei anderen laufen die Geschäfte eher langsam an. Alle erwarten Synergieeffekte für ihre Betriebe, wenn die Gastronomie wieder öffnet und das Wetter besser wird.