von Susanne Filz

Georg Franz Albiez ist Schindelmacher, einer der wenigen, die diese alte Handwerkskunst noch als lebendigen Beruf ausüben. In seiner Manufaktur am historischen s‘Mienis Hof in Oberibach stellt er handgemachte Holzschindeln her – und sitzt dabei tatsächlich auf einem Schniidesl, der traditionellen Holzschnefler-Werkbank.

Gelernt hat er das Schindelmachen, nachdem er das Werkzeug vom Urgroßvater auf dem Boden des elterlichen Hofs gefunden hatte. „Damals hatte ich eigentlich nur daran gedacht, dass die Fassade des Hofs irgendwann restauriert werden muss, und wollte für diesen Fall Schindeln parat haben“, erzählt Georg Franz Albiez.

Georg Albiez am Schniidesel mit handgefertigten großen Dachschindeln. | Bild: Susanne Filz

Und so besuchte er regelmäßig zwei ältere Dachdecker in Dachsberg, die ihm die traditionelle Schindelherstellung beibrachten. Im Lauf der Jahre wurden die Schindeln und später sein Holzschindelfachgeschäft zum Nebenerwerb zur Waldwirtschaft. Das Holz für die Schindeln stammt teils aus eigenem Wald, zum anderen kauft er Holz für seine Produktion zu, denn heute werden gerne auch nicht heimische Holzarten verlangt, etwa die lang haltbare kanadische Alaska-Zeder, sagt er. Georg Franz Albiez kann viele verschiedene Schindelarten – Schindeln für Dächer und Fassaden, Zierschindeln oder sogenannte Rückenschindeln herstellen. Muster seiner Kunst kann man in seiner Werkstatt und in seinem Schindellager anschauen.

Forstwirt und Liedermacher

Albiez ist gelernter Land- und Forstwirt und hat bis vor ein paar Jahren einen Grünlandbetrieb mit Tierhaltung betrieben. Er verkauft Holz aus dem eigenen Wald und ist außerdem Liedermacher und Dichter. Im Moment ist aber die Schindelmanufaktur die tragende Säule seiner Existenz. Denn mit dem Erlös aus dem Holzverkauf sei in den vergangenen beiden Jahren wegen der Käferplage und des Sturmtiefs Sabine ja nicht viel los gewesen, berichtet er. Auch sein drittes berufliches Standbein als Alleinunterhalter und Liedermacher konnte ihm wegen Corona nicht helfen, 17 Auftritte sind ihm im vergangenen Jahr entgangen.

Geschäft mit Schindeln läuft

Da ist er froh, dass das Geschäft mit den Schindeln läuft. Gerade arbeitet er an Fassadenschindeln für eine Haussanierung in Görwihl. Auch an der Verlegung der Schindeln ist er beteiligt. Handgemachte Schindeln kosten Arbeitszeit und Mühe. Schindeln für zehn Quadratmeter Fläche bringe ein versierter Schindelmacher an einem Arbeitstag zustande, eine Maschine produziere in derselben Zeit Schindeln für 30 Quadratmeter Fläche, so Albiez.

Die Arbeit für das Endprodukt beginnt in Georg Franz Albiez‘ 40 Hektar großem Wald, wo er die Bäume für seine Schindeln gemeinsam mit seinem Sohn oder einem Lohnarbeiter fällt. Der Stamm wird dann – je nach gewünschter Größe der zukünftigen Schindel – in dicke Scheiben gesägt, aus denen, Tortenstücken ähnlich, Keile ausgeschnitten werden. Die Tortenspitze wird abgesägt, so dass ein viereckiger Klotz entsteht. Von dem spaltet der Schindelmacher scheibchenweise dünne Platten ab, die dann am „Schniidesl“ mit einem sogenannten Ziehmesser an den Rändern glattgeschnitten werden.

Widerstandsfähig und langlebig

„Handgemachte Schindeln sind widerstandsfähiger und langlebiger“, erklärt er, und: „Eine gute Schindel muss die sogenannten stehenden Jahresringe zeigen.“ Das heißt: Die Jahresringe eines Baumstamms müssen auf den Flächen einer Schindel und am oberen und unteren Rand als feine, dicht nebeneinanderstehende senkrechte Linien erkennbar sein. Doch auch maschinell gesägte Schindeln können eine solche Qualität bieten, sagt Albiez. „Den Dachdeckern sind die maschinell produzierten Schindeln sogar lieber, weil da alle Schindeln perfekt gleich sind, während die handgemachten doch hier und da kleine Abweichungen voneinander zeigen und das Verlegen daher aufwändiger wird“, so Albiez. Natürlich seien die handgefertigten Schindeln in der Regel auch teurer als die maschinell produzierten.

Kunden sind Dachdecker

In seinem Schindellager stapelt Georg Franz Albiez große Bündel von Schindeln in unterschiedlichen Größen, Formen und Holzarten – handgefertigte und maschinell produzierte, die er ebenfalls im Sortiment hat. Seine Kunden sind zum Beispiel Dachdecker, die bei ihm Schindeln für ihre Aufträge bestellen, auch Architekten fragen an, oder Privatleute, die selbst verlegen.

Auch wenn handgefertigte Schindeln eine Angebotsnische sind, findet Georg Albiez es wichtig, dass die traditionelle Herstellungsweise an junge Leute weitergegeben wird. Daher ist er froh, dass er gelegentlich zu Vorführungen und Vorträgen an Schulen eingeladen wird, etwa an die Werkrealschule in Herrischried. Ein Lehrauftrag an einer gewerblichen Schule in Freiburg ist derzeit im Gespräch. Auch von Handwerkern, die das Schindelmachen lernen möchten, sei er mehrfach angesprochen worden, doch dafür habe er bis jetzt noch keine Zeit gehabt.