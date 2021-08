von Thomas Mutter

Ein bescheidener Verlust ist zu bedauern, eine prächtige historische Erinnerung ist zu bewahren. Die Forstverwaltung hat auf dem Heuberg die Schutzhütte entfernt, die an einem geografisch und geschichtlich einmaligen Ort stand. Die Gründe für den Abriss sind nachvollziehbar, die in einigen Berichten geschilderte Überlieferung eines Kleinods aus Klosterzeiten wird hoffentlich erhalten bleiben.

Infos für Neubürger

Für Neubürger ist ein Wort zum Heuberg wohl nicht fehl am Platz: Am Stadtausgang verläuft parallel zur Landstraße nach Bernau und Menzenschwand die (derzeit allerdings teilweise zugestopfte) alte Straßenführung hoch zum Neuhäusler Loch und zur Feuerwehrhütte. Unterhalb der Florianhütte muss man aber entsprechend der Beschilderung nach links abbiegen und wird nach einem kurzen, herzhaften Aufstieg entlang einer Kastanienbaumallee auf den Heuberg treffen.

Das seit Klosterzeiten hier gemähte Gras und spätere Tierfutter gab der sanften Anhöhe den Namen. Die landschaftlichen Reize, die Waldeinsamkeit und der unvergessliche Blick ins langgestreckte St. Blasier Tal bis vor zur einstigen Klosteranlage lassen die Entscheidung eines kurzzeitigen Fürstabts nachvollziehen, hier oben eine Erholungszuflucht für seine Mitbrüder zu errichten.

Der von Ende 1747 bis Frühjahr 1749 nur knapp zwei Jahre regierende Fürstabt Cölestin Vogler ließ 1748 – mitten in seiner wegen Krankheit arg kurzen Amtszeit, als wollte er zumindest ein sichtbares Erbe hinterlassen – das im Grundriss rechteckige Land- und Erholungshaus mit zwei Geschossen erbauen. Ein reichgeschmückter Saal war der Mittelpunkt des „Tusculum auf dem Heuberg“, also des mit dem lateinischen Namen bezeichneten Schlösschens zur körperlichen Erholung und geistigen Einkehr.

Nach dem politisch erzwungenen Wegzug der Mönche 1807 wurde die Kostbarkeit aus der Blütezeit des Klosters 1830 während der gewerblichen und industriellen Nutzung der Klosteranlage wegen hoher Unterhaltskosten und mangels Bedarfs abgerissen – ein unwiederbringlicher Verlust, der sich aber in die Geschichtsaufzeichnungen gerettet hat.

Störung der Waldruhe

Das beim Schutzunterstand offensichtlich zunehmende Wildcampen, die damit verbundene Störung der Waldruhe und des Tierlebens (unterhalb der Kastanienbäume soll ein regelrechter Treffpunkt von Hirschkühen sein) und allerlei Hinterlassenschaften haben die Forstverwaltung die Maßnahme treffen lassen. Der Verlust hält sich, wie gesagt, in Grenzen. Und ob bei einem richtigen Unwetter einem davon überraschten Waldbesucher in der offenen Hütte so richtig wohl war, sei dahingestellt. Die durch die kürzliche Veränderung ausgelöste Neubeschäftigung mit einer klösterlichen Glanzstätte legt die Anregung nahe, dieses Mosaiksteinchen aus der Klosterära mit einer Erinnerungstafel, die es übrigens bisher nicht gab, zu bewahren. Der „Streit“ um die Zuständigkeit dürfte harmlos verlaufen.