von Sebastian Barthmes

„Not sehen und handeln“ – so war ein Besuch von Caritas-Mitarbeiterinnen in der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien überschrieben. Vorstellen wollten sie den Schülern verschiedene Krankheitsbilder und ihre Folgen. Die Jugendlichen konnten selbst erleben, mit welchen Einschränkungen nicht nur ältere Menschen leben müssen.

Was bedeutet es, wenn man krank ist, wie ist es, jemanden, der eine bestimmte Einschränkung hat, zu begleiten? Auf diese Fragen sollten die Schüler eine Antwort erhalten, sagte Corina Franz, die im Caritasverband Hochrhein für das Programm Young Caritas mitverantwortlich ist.

Psychische Erkrankungen oder physische Einschränkungen – viele der jungen Menschen haben schon Erfahrungen mit diesen Themen gemacht, weil zum Beispiel Großeltern Betroffene sind. Depressionen hätten Schüler zum Beispiel oft erkannt, sagte Sandra Faller (Gemeindepsychatrischer Dienst der Caritas). Auch mit pflegebedürftigen Angehörigen hatten schon viele der jungen Menschen Kontakt.

Aber wie fühlt es sich wirklich an, sich nur schwer bewegen zu können, kaum etwas zu sehen oder zu hören? Die Caritas-Mitarbeiterinnen wollten davon einen Eindruck vermitteln. Deshalb hatten sie einen Simulationsanzug und verschiedene Gegenstände dabei. Die Jungen und Mädchen legten zum Beispiel Westen mit Gewichten oder Manschetten an, die die Beweglichkeit einschränkten und setzten Brillen auf, die den Grauen Star nachempfinden. Alle waren überrascht, wie mühsam sie sich plötzlich fortbewegten, wie schwierig das Treppensteigen oder Tippen einer Nachricht ist.

Was vielleicht bei dem einen oder anderen jungen Menschen zunächst wie ein Spaß wirkte, wich meist schnell einer ernsten Erkenntnis: Mit einem besonderen Handschuh simulierten die Caritasmitarbeiterinnen zitternde Hände. Viele Jungen und Mädchen wollten die Stromstöße erleben, doch das Aha-Erlebnis kam prompt. Sie hatten keine Kontrolle mehr über ihre Hand und das Schreiben wurde zur riesigen Herausforderung.

Mit dem Besuch wollten sie sensibilisieren – auch dafür, wie die Jugendlichen im Alltag Menschen auch jetzt schon unterstützen, sagte Corina Franz. Es sei wichtig, zu helfen, sagte sie, tatsächlich tun das aber auch schon viele der Schüler auf vielfältige Weise – beispielsweise, wenn sie der eigenen Oma beim Einkauf helfen.