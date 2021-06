von Sebastian Barthmes

Mehr als 50 Jahre ist es her, als Hans Klappenbach einen Plan umsetzte: Er gründete einen eigenen Betrieb. Jetzt ist er 84 Jahre alt und zum Entschluss gekommen, dass es nun reicht – das Bekleidungsgeschäft Klappenbach schließt. „Ich habe mich selbstständig gemacht, weil man als angestellter Schneider nicht viel verdient hat“, erinnert sich der gebürtige St. Blasier. Chancen auf Erfolg rechnete er sich aus, obwohl es zu der Zeit noch viele Schneidereien in der Stadt gab. Eines davon war das Geschäft Reinhard, wo er selbst das Handwerk erlernte.

Sein eigener Chef

Seit er zum eigenen Chef wurde, hat sich viel in der Geschäftswelt der Domstadt getan, auch in seinem Betrieb. Aber der Standort im Haus Hauptstraße 51 ist geblieben. Nur wenige Quadratmeter groß war damals sein kleiner Laden. Am Anfang sei das Schneidern im Mittelpunkt gestanden, auch wenn er immer schon einige wenige Hosen, Socken, Hemden oder Unterwäsche im Angebot hatte. Bei ihm konnte man sich zum Beispiel Anzüge, Kostüme für die Damen, „eigentlich alles“ machen lassen, sagt er. Aber immer mehr Menschen wollten fertige Kleider kaufen. Sie waren billiger und in verschiedenen Größen zu haben.

Eine wichtige Entscheidung traf Klappenbach 1969: Er nahm Jeans in sein Sortiment auf. „Das war mein Glück“, sagt er im Rückblick, denn die „kamen damals richtig in Mode“. Bald darauf war er Eigentümer des Gebäudes – sein früherer Ladenvermieter war gestorben und dessen Tochter wollte verkaufen. Er griff zu, weil es zu der Zeit kein freies Ladenlokal in St. Blasien gegeben habe.

„Also habe ich das Haus von unten nach oben umgebaut“, erzählt der gelernte Herrenschneider. Werkstatt und Verkauf zogen vorübergehend ins Obergeschoss, damit der kleine Laden im Erdgeschoss zum großen Geschäft erweitert werden konnte.

Vom Handwerker zum Kaufmann

Zur Stärke seines Geschäftes habe es immer gehört, dass er Änderungen an den gekauften Stücken in kürzester Zeit selber erledigen konnte, sagt Schneidermeister Klappenbach. Der Service sei auch stets im Preis inbegriffen gewesen. Zeit, um Kleidungsstücke für Kundinnen und Kunden ganz anzufertigen, hatte er aber immer weniger. 1983, nach der Vergrößerung des Geschäftes, „habe ich praktisch mit der Schneiderei aufgehört“ und nur noch repariert und geändert – er wurde vom Handwerker zum Kaufmann.

„Ich habe eigentlich immer gerne geschafft. Jetzt geht es aber einfach nicht mehr“, sagt der 84-Jährige. Und in all den Jahrzehnten war er meist auch alleine im Geschäft tätig. Fast zehn Jahre jedoch arbeite seine jüngste Tochter mit, die bei ihm auch die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolvierte. Alle drei Kinder leben aber nicht mehr in St. Blasien.

Kinder kein Interesse

Ob sie Interesse an der Übernahme des Geschäfts gehabt hätten? Nein, sagt Klappenbach, der es vielleicht auch gar nicht gewollt hätte. „Gucken Sie sich die Leerstände in St. Blasien an. Und es wird noch schlimmer“, ist er überzeugt. Als kleiner Textilhändler habe man es heute schwer – das Internet und auch die Großen der Branche sorgten dafür, dass die Kleinen „schneller kaputtgehen.“ Die Grundlage seines Geschäfts seien die treuen Stammkunden gewesen.

Er habe viel gearbeitet, aber auf sein langes Berufsleben sieht Hans Klappenbach zufrieden zurück: „Ich konnte gut leben“, sagt er. „Ich habe Kunden gehabt von Stockholm bis Kapstadt und von San Francisco bis Schanghai“, erzählt der St. Blasier. Das Ziel, das er mit der Selbstständigkeit in den Blick genommen hatte, konnte er auch erreichen.