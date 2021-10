von Susanne Filz

Jeder im Raum St. Blasien weiß, dass am Kolleg St. Blasien nicht nur Internatsschüler unterrichtet werden, sondern dass es auch öffentliches Gymnasium ist, das von rund 600 Schüler aus der Region besucht wird. Für sie unterhält das Kolleg das sogenannte Externat, ein Betreuungsangebot an Schulnachmittagen inklusive Mittagsessen und Hausaufgabenbetreuung. Das Externat hat im Kollegsgebäude eigene Räumlichkeiten, die rund ein Jahr lang aufwändig saniert und umgestaltet wurden. Am Dienstag wurden die neuen Räume im feierlichen Rahmen eingeweiht.

Das Externat gibt es seit dem Schuljahr 2012/13. Gedacht ist das Angebot für externe Schülerinnen und Schüler von zehn bis 14 Jahren, also von Klasse 5 bis etwa Klasse 8. Wie Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder in seiner Ansprache betonte, möchte das Kolleg mit dem Externat junge Familien unterstützen. „Das Externat ist wichtig, damit wir berufstätigen Eltern eine qualitativ hochwertige Betreuung anbieten können“, so Pater Rieder.

Seit der Gründung im Schuljahr 2012/2013 sei das Externat stetig gewachsen, berichtete Schulleiter Michael Becker in seiner Festansprache. Am Anfang sei es im hoch über der Stadt gelegenen sogenannten Türmchen untergebracht gewesen, inzwischen würden deutlich mehr Kinder das Angebot nutzen und die bisherigen Räume seien zu eng geworden.

Drei stattliche Haupträume

Von Enge kann nun keine Rede mehr sein. Mit rund 100.000 Euro zum großen Teil aus Stiftungsmitteln war es im Lauf des vergangenen Jahres saniert und umgebaut worden. Die drei sehr stattlichen Haupträume liegen auf der Ebene des Kollegfestsaals. In diesen Räumen ist es wegen der riesigen Fenster sehr hell. Hier gibt es Arbeitsplätze, einen Spielbereich und einen kleinen Ruheraum mit weißen Polstern und Kissen, den sogenannten Snoezelen-Raum. Auch eine Küchenzeile muss sein, denn im Externat wird gerne gebacken, wie Externatsleiterin Nora Linn erklärt.

Im Stockwerk darüber sind die beiden großen Arbeitsräume mit vielen freistehenden Einzelarbeitsplätzen und ein Büroraum für das dreiköpfige Team. Auch einen eigenen Speisesaal hat das Externat, der liegt direkt unter den Haupträumen, so dass sich das Externat gewissermaßen über drei Etagen erstreckt.

Betreuung der Hausaufgaben

Im Speisesaal beginnt auch der Externatsnachmittag mit dem gemeinsamen Mittagessen, dann gebe es eine Ruhepause bis 14 Uhr, erklärt Nora Linn. Danach ruft die Arbeit. Bis 14.50 Uhr ist jetzt Stillarbeitszeit, in der die Kinder ihre Hausaufgaben erledigen, dazu gehen sie ein Stockwerk höher in die großen Arbeitsräume des ehemaligen Türmchens, wo jedes Kind einen eigenen Schreibtisch hat. Um 15 Uhr beginnt die zweite Arbeitsphase. Dabei werden die Hausaufgaben von sogenannten Mentoren betreut.

Externatsleiterin Nora Linn möchte, dass sich ihre Schützlinge im Externat zuhause fühlen. | Bild: Susanne Filz

Das sind ältere Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 10 bis 13, denn auch soziales Lernen ist Teil des Programms. Mentoren seien oft ehemalige Externatsschüler, die nun zurückgeben möchten, was sie einmal bekommen haben, sagt sie. „Manche unserer Kinder freuen sich schon darauf, selbst einmal Mentor zu werden“, sagt Nora Linn. Dass das Externat die einzige Kollegsabteilung sei, die ihren eigenen Nachwuchs heranzieht, hatte Nora Linn auch in ihrer Festansprache betont.

Wer mit seinen Hausaufgaben fertig ist, darf spielen. Auch hier wird vieles gemeinsam getan, basteln, malen, backen zum Beispiel. „Mir ist es wichtig, dass sich die Kinder hier zuhause fühlen. Der Nachmittag im Externat soll sich nicht wie einige weitere Schulstunden anfühlen, sondern eben wie ein Zuhause“, sagt sie. Um 15.45 Uhr endet der Externatsnachmittag. Nora Linn selbst habe mit ihrer Stelle am Kolleg ihren Traumjob gefunden. Nora Linn war selbst Kollegsschülerin und hat hier 2009 ihr Abitur gemacht.

Das Externat gab es damals noch nicht. Kennengelernt hat Nora Linn es aber während ihres Studiums der Germanistischen Linguistik und Deutsch als Fremdsprache im Rahmen eines Praktikums. „Da war ich gleich begeistert“, sagt sie. Als sie nach ihrem Studium am Kolleg eine Stelle als Deutschlehrerin bekam, sei sie glücklich gewesen. Ein Teil ihrer Anstellung war von Anfang an das Externat. Seit 2017 leitet sie es nun.