St. Blasien vor 52 Minuten

„Rechnen mit 1000 bis 1200 Gästen“ – Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder über das Ehemaligentreffen

An diesem Wochenende steht ein großes Treffen der Altkollegianer in St. Blasien an. Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder spricht im Interview über die Beziehung zu den Ehemaligen und das Programm.