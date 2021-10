von Sebastian Bartmes

Den ersten Auftrag zur Verwirklichung des geplanten Feuerwehrgerätehauses am Rande des Kolleg-Sportplatzes hat der Gemeinderat St. Blasien in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung vergeben. „Bevor es mit dem Hochbau losgeht, muss der Untergrund gerichtet werden“, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Und das schaffe man mit circa 5000 Kubikmetern Material, das auf der Fläche, auf der einmal das neue Gebäude stehen und die Außenfläche angelegt werden soll, aufgeschüttet werden muss.

Denn, so erklärte es Planer Hardy Gutmann in der Sitzung, das Geländeniveau müsse im Schnitt um ungefähr 1,5 Meter höher liegen als jetzt. Um die Kosten möglichst niedrig zu halten, hatte die Stadt am Rande des Sportplatzes bereits einbaufähiges Material, das beispielsweise aus der Baugrube des neuen evangelischen Pfarrhauses stammt, zwischengelagert.

Mehrere Unternehmen hatten Angebote unterbreitet, zwei Baufirmen hatten zusätzlich ein Nebenangebot eingereicht, das jeweils den Einbau von vorhandenem eigenen Material vorsieht. Weil also nur ein Teil der benötigten Masse aus Steinbrüchen dazugekauft werden müsse, sinke der Preis.

Ohnehin würden die Preise im Tiefbau, anders als im Hochbau, derzeit fallen, sagte Gutmann – die Angebote lagen unter dem Planansatz. Das günstigere der beiden Nebenangebote stammte vom Bauunternehmen Walliser aus dem Wiesental – die Aufschüttung soll rund 303.590 Euro kosten.

Zwei Materialqualitäten hatte das Unternehmen angeboten, auf die bessere bezieht sich der Preis. Dennoch werde auch geprüft, ob auch das günstigere Material den Anforderungen genüge, antwortete Gutmann auf eine entsprechende Frage von Gemeinderat Frank Defrenne. Sei das möglich, könnte die Stadt bis zu 20.000 Euro einsparen.

Welches Material tatsächlich eingebaut wird, werde vom Landratsamt Waldshut, einem neutralen Prüfer und auch von der Stadt genau überwacht, erläuterte der Planer. Es müsse auch der Nachweis erbracht werden, dass das Material unbelastet ist.