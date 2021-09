von Christiane Sahli

Würde es dieses Gespräch in der Wirklichkeit geben – es wäre sehr spannend. Beste Unterhaltung gab es aber auch so auf der Bühne: Fürstabt Martin Gerbert, gespielt von Christoph Ebner, dem Leiter des SWR-Studios Freiburg, stellte sich auf dem Platz vor dem Dom in St. Blasien den Fragen des „Jetzt-Zeit“-Talkmasters Hubert Matt-Willmatt, der auch in seinem richtigen Leben als Journalist (und Autor) seine Brötchen verdient. In den oft humorvollen Dialogen, die auch immer wieder auf die heutige Zeit Bezug nahmen, ließen die Akteure das Leben des Universalgelehrten Revue passieren.

Fürstabt Martin Gerbert alias Christoph Ebner. | Bild: Christiane Sahli

Zum 300. Geburtstag von Fürstabt Martin Gerbert 2020 entstand das Hörspiel des SWR, das nun zum ersten Mal live aufgeführt wurde. Dafür hatte man den Text an St. Blasier Verhältnisse angepasst, sagte Hubert Matt-Willmatt in Gespräch mit dieser Zeitung. Geführt wurde das Gespräch nicht in der zu Martin Gerberts Zeit gesprochenen Wissenschaftssprache Latein, denn: „Sie können ja kein Latein, allenfalls Floskeln aus Asterix-Comics“, stellte der Fürstabt eingangs, an den Moderator gewandt, fest.

Hubert Matt-Willmatt als Talkmaster. | Bild: Christiane Sahli

Zur Sprache kam Gerberts Jugend in Horb und der Brand der Stadt, bei dem sein Elternhaus allerdings verschont blieb. An seine Zeit in der jesuitischen Lateinschule in Freiburg habe er sich kürzlich bei einer Zugfahrt, mit Verspätung und klemmenden Türen, in die Breisgaumetropole erinnert, erzählte der Fürstabt.

Zur Person Christoph Ebner Christoph Ebner ist Leiter des SWR-Studios Freiburg. Er hat seine journalistische Laufbahn im Hochschwarzwald als Lokalredakteur begonnen und arbeitet seit mittlerweile 25 Jahren für den Südwestrundfunk.

Aus Gerberts Zeit im Kloster kam auch dessen Autorschaft gelehrter Schriften zur Sprache. Ja, er sei ein Erfolgsautor gewesen, sagte Matt-Willmatt. Ein Bestseller und Blockbuster, ergänzte Gerbert. Mit 44 Jahren wurde er Abt. „Hätte ich in Rom etwas Großes werden wollen, hätte ich 80 werden müssen“, stellte er fest. „So aber konnte ich in St. Blasien etwas gestalten wie euer Bürgermeister.“

Zur Person Hubert Matt-­Willmatt Hubert Matt-­Willmatt ist in der Nähe von St. Blasien aufgewachsen, ist Autor zahlreicher literatur- und regionalhistorischer sowie touristischer Artikel und Bücher über Baden, den Schwarzwald und das Elsass.

Unter der Ägide Fürstabt Martin Gerberts erfuhr das Kloster einen wirtschaftlichen Aufschwung. Er habe ein modernes Management betrieben und könnte heute als Berater von Start ups oder der Bundesregierung arbeiten, stellte der Fürstabt fest. Angesprochen auf die Situation der Menschen in der Region, die unter Fronarbeit leiden mussten, beschied Gerbert kurz und bündig: „Fronarbeit ist gottgefällig, auch wenn die Bauern das nicht einsehen wollten.“ Und weil der Habsburger Kaiser Franz-Josef später die gottgefällige Fronarbeit abgeschafft habe, hänge auch kein Bild von ihm im Habsburgersaal des Klosters.

Fichten und Kleidung

Auf Gerbert ging auch der Erlass der Waldordnung zurück. Die Kritik des Moderators, dass dadurch die Fichten-Monokulturen geschaffen worden seien, die heute Probleme bereiteten, konterte Gerbert achselzuckend mit den Worten: „Den Klimawandel konnte ich nicht voraussehen.“ Auch eine Kleiderordnung erließ der Fürstabt. Heute trage man eher „Casual Wear“ (Freizeitkleidung) wie er, stellte Matt-Willmatt fest, so auch der Bürgermeister, wenn der nicht gerade in der Uniform der Bergwacht unterwegs sei.

Dom und Brauerei

Eines der großen Projekte des Fürstabts war der Bau des Doms. Ein Projekt, das mehr Zeit in Anspruch genommen hatte als geplant, denn: „Damals war es wie heute: sich dauernd ändernde Vorschriften und streitende Fachleute “. Und noch eines entstand auf Initiative des Fürstabts: die Brauerei Rothaus. „Die Schwarzwälder zum Alkohol zu verführen, kann nicht gottgefällig sein“, hielt Matt-Willmatt dem Fürstabt vor.

Ein Vorwurf, den dieser so nicht stehen lassen wollte: „Was gottgefällig ist, entscheidet der Abt.“ „Sie kommen mir reichlich selbstgefällig vor“, konterte der Moderator. Aber trotz der kleinen Unstimmigkeit genossen die beiden abschließend einen Schluck des Schwarzwälder Gebräus. Auch wenn der, wie der Fürstabt feststellte, heute anders schmeckt als früher. „Nach Tannenzäpfle halt.“

Die Resonanz

Die „Talk-Schau“, wie sie der Fürstabt nannte, begeisterte die Zuhörer nicht nur durch die spritzigen Dialoge mit Bezugnahme auf die heutige Zeit, sondern auch durch das schauspielerische Talent der beiden Akteure. Etwa der verzückte Gesichtsausdruck des Fürstabts, als er der Musik seines Freundes Christoph Willibald Gluck lauschte.