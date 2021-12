von Christiane Sahli

Ist Mondholz das bessere Holz? Eine Frage, an der sich die Geister scheiden. Peter Mika ist von der besonderen Qualität des Mondholzes überzeugt, in seiner in Menzenschwand ansässigen Firma bietet er Mondholzberatungen an. Und auch zwei Sägewerksbesitzer aus der Region berichten von positiven Erfahrungen mit Mondholz. Anders sieht das Udo Hans Sauter von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA).

Dass sich der Mond auf Gezeiten auswirkt, ist bekannt und unumstritten. Aber wirkt sich der Erdtrabant auch auf die Qualität des Holzes aus? Peter Mika, der sich, wie er sagte, an der Wissenschaft der Astronomie orientiert, ist von den besonderen Qualitäten von Mondholz überzeugt. Mondholz enthalte weniger Wasser, sei daher härter als anderes Holz und infolgedessen haltbarer und resistenter, unter anderem gegen Pilze, sagte er und nahm Bezug auf ein Forschungsprojekt des Schweizer Professors Ernst Zürcher. Laut dessen Studie steigen in Pflanzen die Säfte entsprechend dem Gezeitenrhythmus auf und ab, bei abnehmendem Mond geerntetes Holz soll danach mehr gebundenes Wasser enthalten, sich daher bei der Trocknung stärker zusammenziehen und dadurch dichter und haltbarer sein.

Ein Mondholzkalender eines österreichischen Unternehmens zeige die besten Zeitpunkte der Ernte von Mondholz auf, so Mika. Unabhängig von der Mondkonstellation sei aber wichtig, das Holz während der Saftruhe im Winter, in der nur wenig Wasser aufgenommen werde, zu ernten. Und noch auf etwas anders legt Mika Wert: Er ist darauf bedacht, die Bäume nach dem Fällen hangabwärts mit der Krone nach unten mindestens sechs bis acht Wochen im Wald ruhen zu lassen. Denn dann zögen die Äste Wasser aus dem Holz mit der Folge, dass man leichtes, aber hartes Holz erhalte. Dem Holz Zeit zu lassen, spiele in der heutigen Zeit, in der alles schnell gehen müsse, eine große Rolle.

Peter Mika und seine Ehefrau leben seit einigen Jahren in einem ausschließlich aus Mondholz aus dem Menzenschwander Gewann Köpfle gebauten Haus. Neben Vorteilen wie geringem Schwund in dem unbehandelten Holz und nur geringem Nachdunkeln nannte Mika auch einen gesundheitlichen Faktor: Laut Forschungen von Professor Maximilian Moser und Erwin Thoma habe Mondholz eine antiseptische Wirkung und das Herz schlage ruhiger, sagt der Unternehmer.

Neben Wald- und Landschaftspflege bietet Mika auch Mondholzberatung an. Waldbesitzer berät er vor Ort unter anderem über die Auswahl der geeigneten Bäume, abhängig von der Art des geplanten Objekts und die beste Zeit zur Holzernte und übernimmt auf Wunsch auch das Fällen der Bäume und die weitere Organisation der Holzverarbeitung. Denjenigen, die keinen eigenen Wald besitzen, vermittelt er die entsprechenden Kontakte. Er sei von den Vorteilen von Mondholz überzeugt, erhebe aber keinen Anspruch auf Absolutismus, betonte Mika im Gespräch mit dieser Zeitung.

Einen Unterschied beim Sägen von Mondholz im Vergleich zu anderem Holz gibt es nicht, sagten hingegen Christian Faller (Glashofsäge St. Blasien) und Andreas Mayer (Sägewerk Mayer Menzenschwand) übereinstimmend. Er habe aber festgestellt, dass Mondholz schöner, schneller und rissfreier trockne, erklärte Christian Faller. Und Andreas Mayer berichtete von einem Kunden, der beim Bau sowohl Mondholz als auch anderes Holz verwendet und nach eigenem Bekunden mit dem Mondholz die besseren Erfahrungen gemacht habe.

Eine andere Sicht

Eine ganz andere Meinung zum Thema Mondholz hat Udo Hans Sauter, Abteilungsleiter Waldnutzung der Forstlichen Versuchsanstalt. Auch er befürwortet die Holzernte während der Saftruhe. Aus naturwissenschaftlicher Sicht gebe es aber derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass Mondholz die ihm im Vergleich zu anderem Holz zugeschriebenen besseren Eigenschaften besitze, sagte er.