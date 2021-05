von Thomas Mutter

Nahezu alle Geschlechter- und Gebäudenamen unterliegen dem Schicksal, vom reißenden Fluss der Zeit dem Vergessen überliefert zu werden. Dieses seltene und historisch wertvolle Foto vereint zwei „Kulturgüter“ der jüngeren St. Blasier Geschichte, deren Namen bei immer weniger Teilen der Bevölkerung einen sofortigen Wiedererkennungseffekt auslösen dürften. Die aus Privatbesitz aufgetauchte Aufnahme zeigt das einstige Bürgergasthaus „Ochsen“ im Originalzustand, mit liebevollem Blick erfasst vom seinerzeitigen „Großherzoglichen Badischen Hof-Photographen“ Hermann Kaiser.

Beim „Ochsen“ könnte es noch schneller „klingeln“ – immerhin gibt es im Volksmund den Ochsensteg, der von der Hauptstraße hinüberführt zum „Süßen Winkel“ und zum anschließenden Domplatz. Das 1898 bis 1900 erbaute Gasthaus mit eingebundener Metzgerei pries als besondere Attraktion auf dem linken, türmchenbekrönten Gebäudeteil Münchner Bier vom Fass an – in unseren Tagen wäre wohl eine regionale Brauerei zum Zug gekommen.

Die Kombination des verspielten, heimeligen und im damaligen Kurortstil errichteten Gasthauses mit der überragenden, aus der Zeit gerückten Domkuppel verleiht dem Fotodokument eine wohl außerordentliche Anziehungskraft.

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts wird das bei Beamten wie Handwerkern und Geschäftsleuten gleichsam beliebte Gasthaus von den weithin bekannten Familien Fritz Flum senior und junior geprägt. Besitzerwechsel, Wandel, Umstrukturierung, Umbauten und der neue Name „Dom-Hotel“ führen das Traditionshaus dann in die Nachkriegszeit.

„Ochsen“ wird Dom-Hotel

Wer aber war nun der Urheber dieses weit über 100 Jahre zurückreichenden lokalhistorischen Belegstücks? Den bei Lörrach 1856 geborenen Hermann Kaiser verschlägt es in den 1880er Jahren – ganz sicher wegen der Nachrichten vom aufstrebenden medizinischen Heil- und Kurort – nach St. Blasien. In verschiedenen Berichten wird er übereinstimmend als schillernde (heute würde man wohl sagen exotische) Persönlichkeit mit hoher künstlerischer Begabung geschildert.

Hinter dem jetzigen Haus des Gastes errichtet er ein baulich sehr bescheidenes Fotoatelier, das dann von seinen Nachfolgern Erich und Gerhard Haine bis zum Abriss im Rahmen der Stadtsanierung im Frühjahr 1984 fortgeführt wird. Hermann Kaiser dokumentiert in unzähligen Glasplattenaufnahmen die Landschaft und die großherzogliche Gesellschaft im Kurort des ausgehenden 19. und anhebenden 20. Jahrhunderts. Seine Werke, die von unschätzbarem ideellem Wert sind, bringen ihm 1899 den Titel „Großherzoglich Badischer Hof-Photograph“ ein. Bereits vier Jahre später, Anfang April 1903, stirbt der fotografische Zeitzeuge des „guten, alten St. Blasiens“.

Ehefrau und Sohn führen das Atelier noch knapp zwei Jahrzehnte weiter, ehe der Fotografenmeister Erich Haine das wertvolle Fotoarchiv, hervorragende Bestände und auch das hölzerne Atelierhäuschen schließlich erwerben kann.

Ein nicht unerheblicher Teil des Kaiser‘schen Erbes wird – es muss nachdrücklich beklagt werden – nach dem Zweiten Weltkrieg von kultur- und verständnislosen Besatzungssoldaten zerschlagen. Der alte „Ochsen“ und der zu seiner Zeit fast bewunderte, außergewöhnlich begabte Fotograf Hermann Kaiser hätten wohl nichts dagegen, für eine Weile noch vor dem verschlingenden Abgrund des Vergessens bewahrt zu bleiben.