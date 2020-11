von Christiane Sahli

Vier Jahre ist es her, seit der Windbergfels in St. Blasien aus Sicherheitsgründen kein Kletterfelsen mehr ist. Es bestand die Gefahr, dass sich Brocken aus der Wand lösen. In den vergangenen Monaten erfolgte nun eine Sanierung des Felsens durch eine Fachfirma aus Österreich. Die Gefahrenstellen sind entfernt, für den Klettersport wird der Fels in Zukunft dennoch nicht mehr zur Verfügung stehen.

Auch mit Netzen und Tiefenankern wurde der Fels gesichert. | Bild: Sebastian Barthmes

Im Sommer 2016 wurde der 1995 durch den Skiclub als Kletterfelsen eröffnete Windbergfels wegen Felssturzgefahr gesperrt. Damals hoffte man noch, den Felsen in absehbarer Zeit wieder für die Klettersportler öffnen zu können. Diese Hoffnung hat sich aber nicht erfüllt, der Windbergfelsen wird trotz umfangreicher Sanierungsmaßnahmen wegen seiner Biotopeigenschaft auf Dauer gesperrt, sagte der stellvertretende Leiter des Forstbezirks Südschwarzwald, Johannes Stowasser, dem die Leitung der Sanierung oblag.

Der Sanierung ging die Einholung geologischer und ökologischer Gutachten voraus. Im August dieses Jahres begannen dann die Sanierungsarbeiten durch eine österreichische Spezialfirma, begleitet durch die Ingenieurgruppe Geotechnik Kirchzarten. Da der Felsen biotopkartiert sei, habe man auf größere Eingriffe verzichtet und sich auf minimalinvasive Maßnahmen beschränkt, die die Sicherheit für die kommenden Jahre sicherstellten, erklärte Johannes Stowasser.

Es wurde lockeres Material entfernt und dort, wo der Felsen vom Weg abrückt, Fallgruben ausgehoben. Ferner wurde entlang des Weges eine 1,50 Meter hohe Steinschlagschutzmauer aus Natursteinen errichtet. Dort, wo der Weg zu nah am Felsen vorbeiführt, um Fallgruben und Steinschlagschutzmauern zu errichten, erfolgte eine Sicherung mit Gitterschutznetzen. Darüber hinaus wurden sich ablösende Felsplatten mit Tiefenankern am Fels befestigt. Die Maßnahmen kosteten rund 165.000 Euro, sagte Stowasser.

Auch wenn die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen wurden, wird der Felsen aufgrund seiner Biotopeigenschaft nicht mehr zum Klettern freigegeben. Eine Entscheidung, die laut Johannes Stowasser auf Landesebene getroffen wurde, denn das Land ist Eigentümer des Geländes. Und auch einer der Ingenieure der Ingenieurgruppe Geotechnik, ein passionierter Kletterer, habe die Nutzung als Kletterfels als nicht mehr zu verantworten bezeichnet, so der stellvertretende Forstbezirksleiter weiter.