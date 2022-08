von Christiane Sahli

Der Naturparkmarkt bei der Grüezi-Schweiz-Woche hat viele Besucher nach Häusern gelockt. 21 Standbetreiber offerierten eine große Auswahl an regionalen Produkten und es gab ein abwechslungsreiches Programm. Bummeln, Einkaufen und Genießen waren angesagt. Das Angebot der Marktbeschicker war groß. Da gab es Dekorationsartikel in großer Auswahl, unter anderem aus Metall, Holz und Keramik, Holzspielzeug, liebevoll gebundene Blumenkränze, Seifen, Honig und Honigprodukte, Gewürze, Kräuter und vieles mehr.

In kulinarischer Hinsicht war ebenfalls viel geboten, die Standbetreiber hatten Wurst- und Wildprodukte, Marmeladen, Essig, Liköre, Hochprozentiges, Backwaren, Obst und Gemüse mitgebracht. Großer Beliebtheit bei den jungen Marktbesuchern erfreute sich die Naturpark-Kochschule, am Kochbus konnten die Kinder Tomaten-Frucht-Ketchup und Radieschen-Vinaigrette zubereiten. Bastelangebote hielt Christine Arunasalam (Tinus Kreativ) für die Kinder bereit und auf der Hüpfburg konnten sich die Jüngsten austoben. Der Naturpark war mit einem Informationsstand ebenfalls vertreten.

Die Bewirtung

Für die Bewirtung sorgte die Trachtenkapelle Häusern mit Leckerem vom Grill, die Narrenzunft bot Kaffee und eine große Auswahl von Kuchen an. Für musikalische Unterhaltung sorgten Dirk Schnieper sowie ein Drehorgelspieler und die Kinder und Jugendlichen vom Tanzstudio Dance for Fun unter der Leitung von Isabella Volk-Di Bella zeigten verschiedene Tänze. Am Nachmittag konnten die Besucher den deutschen und Schweizer Holzfällern bei ihrem Wettbewerb zusehen.

Rundum zufrieden, nicht nur mit dem Naturparkmarkt, sondern mit dem gesamten Verlauf der deutsch-schweizerischen Freundschaftswoche zeigte sich Bürgermeister Thomas Kaiser. Und eines hob er lobend hervor: die Mitwirkung der Vereine nicht nur beim Naturparkmarkt, sondern auch bei anderen Veranstaltungen im Ort.