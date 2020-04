von Christiane Sahli

In der Corona-Krise ist jeder von Einschränkungen betroffen. Doch haben viele Menschen nun auch mehr Zeit, die so mancher dazu nutzt, sich in der Natur aufzuhalten. Eine von ihnen ist Christine Grabrucker, Naturcoachin und Wildnispädagogin.

„Das Einzige, was mir wirklich Halt geben kann, auf das ich mich hundertprozentig verlassen kann, ist die Natur“, sagt die Menzenschwanderin. Sie gibt ihr Wissen und ihre Erfahrungen in Kursen, aber auch in Einzelberatungen weiter. Aus Erfahrung weiß sie, dass das bewusste Wahrnehmen der Natur, das Entdecken von immer wieder Neuem, den Fokus verändert, indem es hilft, nicht nur das Belastende, die Sorgen wahrzunehmen, sondern auch das Schöne zu sehen. „Das Erleben der Natur mit allen Sinnen, sich selbst mehr zu spüren, das ist sehr wichtig für die Seele, geht aber häufig im Alltag verloren“, sagt Christine Grabrucker.

Die derzeitige Situation mache vielen Menschen Angst. Dinge, auf die man sich verlassen habe, etwa den regelmäßigen Eingang des Lohns, fielen weg. Da könne man schon den Boden unter den Füßen verlieren. In einer solchen Situation helfe es, die Natur bewusst zu spüren und zu erfahren, dass man von ihr getragen werde. Dies gebe Halt, so die Naturcoachin.

Verbundenheitsgefühl mit Flora und Fauna

Und sie hat einen Tipp: Auch wenn es merkwürdig klinge, helfe es, seine Sorgen in der Natur laut auszusprechen. Es bringe Erleichterung, wenn man sich der Natur mitteile, sagt sie. Nicht zuletzt, das höre sie immer wieder im Bekanntenkreis, helfe das bewusste Wahrnehmen von Flora und Fauna ein Verbundenheitsgefühl mit der Natur zu erwecken und damit dem Gefühl des Alleinseins, das gerade in der derzeitigen Situation viele Menschen belastet, entgegenzuwirken.

Wald stärkt Immunsystem

Die Wirkung des Waldes auf Körper und Seele unterstreicht Förster Norbert Dreher. Zum einen stärkten die ätherischen Öle, die die Nadeln der Bäume absondern, das Immunsystem. Darüber hinaus wirke der Wald mit seiner Ausstrahlung wohltuend und beruhigend auf die Seele, man fühle sich geborgen und geschützt. Im Wald habe man die Gelegenheit, die Gedanken herunterzufahren und werde nicht von vielem Anderem abgelenkt, ein, wie Dreher sagte, Herunterschalten der Gedanken.

Man habe die Chance, mit sich und seinen Gedanken allein zu sein und müsse sich nicht auf andere Menschen konzentrieren, so der Förster. Und auch die Aussichtspunkte mit ihrer Aussicht weit ins Land öffneten die Seele.