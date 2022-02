von Christiane Sahli

Knapp 50 junge Athleten der Jahrgänge 2007 bis 2015 sind beim Georg-Thoma-Talentpokal im Menzenschwander Skistadion an den Start gegangen. Sie hatten zwei Wertungssprünge, je nach Alter auf der K15- oder der K30-Schanze, zu absolvieren, es schloss sich ein Kombinationslanglauf an. Hält das Wetter oder muss der Wettbewerb abgesagt werden? So lautete die bange Frage, die sich die Verantwortlichen des gastgebenden Skiclubs Menzenschwand um Rennleiter Benno Kaiser stellten. Die Wettervorhersage wechselte immer wieder.

Die Sieger Nordische Kombination Schülerinnen S8/9: Anna-Maria Wider (Breitnau); Schüler: Josuel Mast (Baiersbronn); Schüler S10/11: Michele-Sophie Eller (Baiersbronn), Frederik Adam (Baiersbronn); Schüler S12 bis S15 (offene Klasse): Aurelie Zimmermann (Feldberg), Theo Adam (Baiersbronn), 5. Pius Kaiser (Menzenschwand). Skispringen Schülerinnen und Schüler 8/9: Anna-Maria Wider (Breitnau), Josuel Mast (Baiersbronn); Altersgruppe 10/11: Michele-Sophie Eller (Baiersbronn), Julian Schonhardt (Schonach-Rohrhardsberg); Schülerinnen und Schüler S12 bis S15 (offene Klasse): Anna Deufel (Meßstetten), Theo Adam (Baiersbronn).

Schanze und Loipe waren präpariert und auch das Wetter hielt letztlich weitgehend. Dass der Start in Hinblick auf den vorausgesagten Niederschlag um eine halbe Stunde vorverlegt worden war, erwies sich als Glück, nur die letzten zehn Langläufer mussten die Strecke bei Schneefall in Angriff nehmen.

Der Georg-Thoma-Talentwettbewerb wird seit mehr als 30 Jahren veranstaltet. Initiiert wurde er von Georg Thoma, der bei den olympischen Winterspielen 1960 die Goldmedaille in der Nordischen Kombination gewann und dem die Förderung des sportlichen Nachwuchses am Herzen liegt. Er ist auch Schirmherr der nach ihm benannten Talentveranstaltung. Heute umfasst der Talentpokal die Wettbewerbe in Breitnau, Schönau und Menzenschwand, das Finale findet traditionell in Thomas Heimatort Hinterzarten statt.

Zu Beginn starteten die jüngsten Sportler der Jahrgänge 2013 bis 2015 auf der K15-Schanze, die Bestweite erzielte Josuel Mast vom SV Baiersbronn mit 15,5 Metern, Lokalmatador Silas Kaiser wurde Fünfter. Bei 32 Metern lag die auf der K30-Schanze erzielte Bestweite von Julian Schonhardt (Skiteam Schonach-Rohrhardsberg).

Im Anschluss an das Springen ging es auf die Loipe für den Kombinationslanglauf. Je nach Alter betrugen die zu laufenden Strecken zwischen einem und drei Kilometern. Auf der Strecke galt es unter anderem auch, einen Slalomkurs zu bewältigen. Rund 20 Helfer, Mitglieder des Skiclubs Menzenschwand und Eltern der Sportler, sorgten für einen reibungslosen Ablauf des Wettkampfs, für den es viel Lob gab, sagte Rennleiter Kaiser.