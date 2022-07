von Karin Steinebrunner

Das dritte Orgelkonzert der Internationalen Domkonzerte St. Blasien hat der Organist Stephan Kofler aus Meran gegeben. Mitgebracht hatte er ein Programm mit Buxtehude, Bach, Franck, Liszt, Reger und Noble. Er deckte also eine Bandbreite vom 17. bis zum ausgehenden 20. Jahrhundert ab.

Buxtehudes Praeludium g-moll BuxWV 149 ist im Vorspiel aus einer ostinaten Floskel aufgebaut, die erste Fuge zeichnet sich durch unterscheidbare Stimmverläufe aus, beginnend im engen Ambitus der beiden Manuale, zu denen das Pedal hinzutritt. Ein Wechsel zu mächtigen Akkorden, die durch eine leichtfüßige Passage unterbrochen werden, bildet den Abschluss, gefolgt von der zweiten Fuge, die gegenüber der ersten vollstimmig und mit hervortretendem Pedal daherkommt.

Der Bach‘schen Bearbeitung eines Vivaldikonzerts BWV 978 merkte man den Fokus des Italieners auf die Melodik an. Das Allegro kommt mit sparsamer Begleitung aus, das Largo exponiert getupfte Tonrepetitionen und Legatoläufe, im lebhaften Allegro wird die Melodiestimme deutlich kontrapunktiert. César Francks „Cantabile“ aus den „3 Pièces pour grand orgue“ von 1878 beginnt volltönend, mit beinahe clusterhaften chromatischen Akkordballungen zwischen melodischen Phrasen. Die assoziativ fortgesponnenen Phrasen wirken teils beängstigend, kreisen ziellos in ihrer Kleinintervalligkeit, führen dann aber zu einem strahlenden Schluss, sodass das Werk teilweise als Gebet der unbefriedigten Sehnsucht eines Künstlers interpretiert wurde, die die Barmherzigkeit Gottes erfährt.

Liszt greift in seiner „Evocation à la Chapelle Sixtine“ vorhandene Kompositionen auf, die zum Repertoire des Chores der Sixtinischen Kapelle gehörten, um sie neu zu interpretieren. In vier Abschnitten behandelt er abwechselnd das „Miserere“ von Allegri und das „Ave verum corpus“ von Mozart. Aus dem „Miserere“ zieht Liszt lediglich die Essenz in Form einer dumpfen Trauermelodie, die in immer neuen dramatischen Abstürzen immer bewegter und mächtiger in Erscheinung tritt, um vom Mozart‘schen Thema erlöst zu werden.

Von Reger hatte Kofler drei Choralvorspiele aus op. 131a mitgebracht. Das erste. „Es ist gewisslich an der Zeit“ gestaltete er durch Registerwechsel als Frage-Antwort-Spiel, das zweite, „Ein feste Burg ist unser Gott“ stellte Gott als Trutzburg dar, das dritte, „Liebster Jesu, wir sind hier“, wirkte gebetshaft. Außerdem interpretierte er das „Te deum“ op. 59 mit kraftvoller Anrufung, die in stürmische, triumphal anmutende polyphone Verstrickungen mündet. Ein neuerlicher Ansatz, vom Pedal ausgehend, führt im stetig sich steigernden Crescendo zu einem grandiosen Schluss. Die Toccata des Mexikaners Ramón Noble stellt eine Art Perpetuum mobile dar, das die Melodielinie in kaskadenförmigen Wellenbewegungen umspielt.