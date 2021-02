von Sebastian Barthmes

Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung – in diesen beiden Bereichen soll die Stadt St. Blasien deutlich aktiver werden, sagt Bürgermeister Adrian Probst. Der Gemeinderat hatte einer entsprechenden neuen Stelle zugestimmt, die derzeit ausgeschrieben ist. Ziel sei es, die Domstadt als „Kultur-, Einkaufs- und Erlebnisstadt“ zu profilieren.

Konzepte für das Stadtmarketing

Die Stärkung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit war ein Schritt, jetzt folgt ein weiterer: Das Stadtmarketing solle inhaltliche Konzepte erarbeiten und an deren Umsetzung mitwirken. Dabei werde der Tourismus ein Schwerpunkt sei, sagt Probst, neben der Hochschwarzwald Tourismus GmbH als wesentlicher Säule. Aber auch darüber hinaus soll mehr passieren: Die zukünftig für das Stadtmarketing zuständige Person werde neue Veranstaltungen entwickeln, die Betreuung derjenigen Projekte, die es schon gibt, wolle die Stadt verstärken.

Genügend Zeit, um ein Netzwerk zu knüpfen

So sei die Vorbereitung des Bildhauersymposiums oder des Weihnachtsmarktes immer umfangreicher geworden, sagt der Bürgermeister. Und auch die Arbeit in den Vereinen werde immer schwieriger, weshalb die Stadt sie unterstützen sollte. Zum Beispiel könnte sie Webinare zu bestimmten Themen, etwa zur Öffentlichkeitsarbeit, anbieten. Im Rathaus wäre die oder der neue Mitarbeiter dann für die Vorbereitung und Umsetzung zuständig. Bisher laufen solche Aufgaben nebenher. Wenn man aber ein Netzwerk aus Vereinen, Gewerbetreibenden, Dienstleistern, im Gesundheitswesen tätigen Menschen und weiteren Personen knüpfen wolle, brauche man dazu ausreichend Zeit und Kompetenz.

„Es muss jemand sein, der das regelmäßig betreibt“, damit die Arbeit auch nachhaltig ist. An einer Stelle müssten die Fäden zusammenlaufen, jemand müsse Termine klären, und auf die Erledigung der vereinbarten Aufgaben drängen. Die Stadt wolle dem Gewerbe und anderen Institutionen oder Gruppen einen Ansprechpartner anbieten. Dabei gehe es nicht nur um praktische Unterstützung bei der Umsetzung konkreter Projekte, sondern auch um Beratung und darum, Kontakte zwischen den richtigen Menschen herzustellen.

Wege zu Zuschüssen aufzeigen

Diese Ansprechperson solle auch Wege zu möglichen Zuschüssen aufzeigen, um Unternehmen oder anderen Selbstständigen die Arbeit und die Weiterentwicklung zu erleichtern: Ein junger Arzt beispielsweise, so Bürgermeister Adrian Probst, arbeite vielleicht den ganzen Tag und erledige abends die Büroarbeit. Er wisse vielleicht, dass er sich für bestimmte Investitionen oder Arbeiten um Fördermöglichkeiten bemühen könnte, nur die Zeit und Kraft reichten nicht aus. Hilfe werde er dann in Zukunft im Rathaus erhalten.

Wirtschaftsförderung und Stadtsanierung

Die neue Stelle werde sich also tatsächlich nicht nur um das Stadtmarketing, sondern allgemein um Wirtschaftsförderung kümmern. Die Stadt wolle fördern und fordern. Das bedeutet, man strebe bei vielen Themen einen ganz engen Schulterschluss mit weiteren Akteuren, beispielsweise dem Werbe- und Aktivkreis, an. Eine besondere Rolle soll der Stadtmarketingstelle auch bei der Stadtsanierung zukommen. Das Sanierungsgebiet werde ausgeweitet, 1,2 Millionen Euro stehen im Zuschusstopf bereit. Mithilfe der neuen Kraft könnten private Eigentümer vom Sinn und Vorteil des Förderprogramms überzeugt werden.

Für das Stadtmarketing erweitert die Stadt den Stellenplan. An anderer Stelle werde jedoch umstrukturiert und eingespart. Beispielsweise war der bisherige Geschäftsführer des Radonbades zu 50 Prozent für das Stadtmarketing zuständig. Auch die HTG soll weniger Umlage erhalten und Aufgaben, die bislang an Dienstleister vergeben werden, könnten dann teilweise selbst erledigt werden. Insgesamt wolle er ein Klima schaffen, in dem „man sich etwas traut, auch wenn‘s schief gehen könnte. Nur dann kommt man vorwärts“, sagt Bürgermeister Adrian Probst.