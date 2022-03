von Sebastian Barthmes

Welche Grundstücke im dritten Bauabschnitt des Baugebietes Dreherhauswiese sollen verkauft werden, wie teuer wird der Quadratmeter und welche Interessenten werden beim Kauf bevorzugt? Die Antworten auf die Fragen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung gegeben. Nach Abschluss der Erschließungsarbeiten werden dort fünf weitere Bauplätze zur Verfügung stehen.

200 Euro je Quadratmeter lautete der Vorschlag der Verwaltung für die Kaufpreise. Dabei entsteht ein Defizit in Höhe von rund 94.000 Euro. Wolle man die Erschließungskosten komplett mit dem Verkaufserlös decken, müsste der Quadratmeter circa 233 Euro kosten, rechnete die Verwaltung vor.

Teurer als bisherige Grundstücke

Bislang kostete ein Grundstück 95 bis 115 Euro je Quadratmeter. Zur Verteuerung habe nicht nur der Hochwasserschutz, sondern insgesamt gestiegene Baupreise beigetragen, antworte Bürgermeister Adrian Probst auf eine Frage von Thomas Mutter. Angesichts der Haushaltslage müsse man aber auch die Marktlage im Blick behalten, auch wenn die Stadt ihre Grundstücke nicht zu Höchstpreisen veräußern wolle.

St. Blasien Herr Probst, welche Projekte stehen 2022 in St. Blasien an und wie blicken Sie in die Zukunft? Das könnte Sie auch interessieren

Noch nie habe die Stadt die Erschließungskosten ganz über den Grundstücksverkauf abgedeckt, weil möglichst günstiges Bauland zur Verfügung gestellt werden sollte. Da die Stadt jetzt durchaus marktübliche Preise verlange, sei auch die Kommunalaufsicht – sie hat die Finanzen der Stadt im Blick – mit den vorgeschlagenen Preisen einverstanden.

Die Grundstücke Im dritten Bauabschnitt des Baugebietes Dreherhauswiese sollen fünf Bauplätze entstehen. Diese sollen gleich zum Verkauf angeboten werden, hat der Gemeinderat St. Blasien in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Erschließung der Grundstücke kostet rund 670.000 Euro. Darin eingeschlossen sind auch Kosten für die Planung und den Hochwasserschutz, der allerdings nicht nur die neuen Grundstücke betrifft. Wenn es mehrere Interessenten für die fünf Bauplätze gibt, soll ein Punktsystem über die Vergabe entscheiden.

Andreas Fritz sprach sich dafür aus, dass die Stadt Baugrundstücke nicht zu stark subventioniert – jedes Baugrundstück werde mit knapp 20.000 Euro subventioniert. Auch Probst betonte, dass die Quadratmeterpreise nicht niedriger sein dürften, da die Stadt ihre Einnahmen optimieren müsse. Das Gremium folgte dem Preisvorschlag einstimmig.

Diese Kriterien entscheiden

Möglicherweise werden sich mehrere Interessenten um einen Bauplatz bemühen. In dem Fall sollen soziale und ortsbezogene Kriterien, die jeweils 100 Punkte ergeben, der Stadt bei der Entscheidung helfen, wer den Zuschlag erhält. Berücksichtigt werden beispielsweise die Zahl und das Alter der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, eine Behinderung oder der Pflegegrad. Wichtig ist auch, wie lange die Interessenten in St. Blasien leben oder arbeiten, ob und in welcher Funktion sie sich ehrenamtlich in der Stadt engagieren, erläuterte Hauptamtsleiter Eduard Rombach. Bei Punktgleichheit soll das Los entscheiden.

St. Blasien Die Stadtverwaltung macht sich Sorgen um die Zukunft von St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Ein Problem sah Christoph von Ascheraden darin, auch eine politische Tätigkeit zu berücksichtigen. Während die Mitgliedschaft im Gemeinde- oder Ortschaftsrat ein ehrenamtliches Engagement für die Allgemeinheit sei, dürfe seiner Meinung nach aber die Mitgliedschaft in einer politischen Partei keine Pluspunkte bringen, sagte Thomas Mutter. Das würde an andere Zeiten und andere Länder erinnern. Der Gemeinderat schloss sich dieser Meinung an, Parteimitgliedschaft wird nicht berücksichtigt.