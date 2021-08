von Christiane Sahli

Natürlich mit links – am gestriegen Freitag wurde der internationale Linkshändertag begangen. Statistiken gehen davon aus, dass zwischen zehn und 15 Prozent der Bevölkerung bevorzugt die linke Hand benutzen. So auch Alina und Lisa-Marie, die die sechste Realschulklasse der Fürstabt-Gerbert-Schule besuchen. Redakteur Sebastian Barthmes ist ebenfalls Linkshänder, wurde aber auf rechts umgeschult. Es gibt aber auch Beidhänder wie Sechstklässlerin Emma.

Linkshändertag Der Linkshändertag wurde 1976 von dem Amerikaner Dean Campell ins Leben gerufen. Er wählte dafür mit Bedacht Freitag, den 13., um damit auch ein Zeichen gegen den Aberglauben zu setzten, der sich um die Linkshändigkeit rankt. Ging man doch lange davon aus, dass Linkshänder vom Teufel besessen seien. Und bis heute hat sich der Spruch gehalten: „Der hat doch zwei linke Hände“. Der diesjährige Linkshändertag wurde, wie auch der erste Tag dieser Art, an einem Freitag, dem 13. begangen.

Linkshänder ziehen längst keine schiefen Blicke mehr auf sich und auch Hersteller stellen verschiedenste Produkte speziell für diese Kundengruppe her. In Sachen Haushalt sind Dosenöffner, Gemüseschäler, Messer und vieles mehr auf dem Markt. Schreibwaren für Linkshänder gibt es ebenfalls viele. So sind im Geschäft Törle Meier Scheren, Federn für Füllfederhalter, Blöcke, bei denen die Spirale nicht an der Seite, sondern oben befindet, Spitzer und Lineale, auf denen die Zahlen von rechts nach links angebracht sind, zu haben.

Produkte für Linkshänder

Einige dieser speziellen Linkshänderprodukte nutzen auch Alina, ihr Bruder, der ebenfalls Linkshänder ist, und Lisa-Marie. Sie haben mit ihrer Linkshändigkeit keine Probleme und hatten auch noch nie mit Vorurteilen zu kämpfen. Nur anfangs hätten manche Leute komisch geguckt, erinnert sich Lisa-Marie, aber das ist längst vorbei. Emmas Vater ist Linkshänder, sie dagegen Beidhänderin.

Dabei sind die „Aufgaben“ zwischen ihren beiden Händen verteilt: Sie schreibt mit Rechts, vieles andere, etwa Kochen oder Staubsaugen erledigt sie mit links. Da habe sie mehr Gefühl als rechts, sagt sie. Sie denke nie darüber nach, welche Hand sie für welche Tätigkeit benutze, das mache sie ganz automatisch.

Linkshänder ist auch Sebastian Barthmes. In seinem Elternhaus und im Kindergarten war das kein Problem. Das änderte sich allerdings, als er in seiner alten Heimat Siebenbürgen (Rumänien) in die Schule kam. Dort war es Pflicht, mit der rechten Hand zu schreiben. Also musste er umlernen. Und wenn er doch einmal die linke Hand benutzte, gab es Schläge mit einem Stock auf die Fingerkuppen, erinnert er sich.

Umstellung glückt nicht

Nach dem Umzug nach Deutschland hatte er als Fünftklässler Klassenkameraden, die Linkshänder waren, ohne dass sie damit Probleme in der Schule hatten. Also probierte auch er wieder, mit links zu schreiben. Die Umstellung zurück auf die linke Hand glückte nicht. „Es fehlte einfach die Routine“, sagt der Redakteur. Und bis heute schreibt er mit Rechts, für andere Tätigkeiten, etwa Werken oder Zeichnen, benutzt er automatisch die linke Hand. In seiner Kindheit und Jugend habe er sich manchmal einen Spaß daraus gemacht, die Leute durch einen plötzlichen Wechsel der Hand zu verwirren, erinnert er sich.

Barthmes‘ Sohn ist ebenfalls Linkshänder. Probleme hat er damit wie auch Alina und Lisa-Marie nicht. Eine Ausnahme hat nur einmal ein Lehrer gemacht, der den damaligen Schüler zunächst an die Tafel rief, ihn dann aber wieder wegschickte mit der Begründung, er sei ja Linkshänder. Dies sei eine eindeutig abwertende Aktion gewesen, für die sich der Lehrer aber später entschuldigte, sagte Barthmes.