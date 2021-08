von Karin Steinebrunner

„Fundamenta Fidei – Fundamente des Glaubens“ nannte das sechsköpfige Ingenium Ensemble aus Slowenien sein geistliches Chorkonzert im Rahmen der Internationalen Domkonzerte. In drei Blöcken zu je fünf Kompositionen boten die sechs Gesangssolisten eine reiche Auswahl aus der europäischen Musiktradition anhand von Werken aus sechs Jahrhunderten, Fundamenten des Glaubens von Renaissance bis Moderne.Dabei verbanden sie unter den Zeichen von Trauer und Trost, Erlösung und Erleuchtung, Freude und Lobgesang katholische, evangelische und orthodoxe Ausformungen musikalischer Glaubensbekenntnisse.

Trost in der Klage und Anrufungen

Den Anfang machte die „Consolatio in lamentatione“, der Trost in der Klage. Alfred Schnittkes „Gospodi Isuse“, eine Vertonung des zentralen orthodoxen Jesusgebetes aus dem 20. Jahrhundert, ist eine Folge kurzer Anrufungen. Auch Henri Dumonts „Media vita in morte sumus“ aus dem 17. Jahrhundert weist jeder Stimme ihren ganz eigenen Duktus zu. Ausdrucksstark gestaltete das Sextett die Trauermotette „Njest svjat“ des sogenannten Vaters der serbischen Musik, Stevan Mokranjac. In Antonín Dvoráks „Psalm 23“ übernahm Sopranistin Blanka Cakš mit ihrer versierten, nuancenreichen Stimme andächtig die Gestaltung der Melodie, ihre Kollegen bildeten den sanft in sich wiegenden Begleitchor.

Bernau Ulrike Ottinger hat beim Festakt in Bernau den Hans-Thoma-Preis erhalten Das könnte Sie auch interessieren

Den zweiten Block, „Salvatio in illuminatione“, Heil in der Erleuchtung, begann das Ensemble mit Heinrich Schütz‘ „Also hat Gott die Welt geliebt“. Schwebende Harmonien kennzeichneten die folgenden beiden, dem 20. Jahrhundert zuzuordnenden Kompositionen des Schweden Oskar Lindberg und des Amerikaners Morten Lauridsen.

Den dritten Block, „Adoratio in cantione“, Anbetung im Gesang, leiteten die sechs einfühlsamen Stimmkünstler mit dem typischen weichen, dunkel getönten orthodoxen Chorklang ein in Form des „Tebe pojem“ des serbischen Komponisten und Musikpädagogen Stevan Mokranjac, in der zweiten Hälfte der Komposition ausgeweitet auf imitatorische Arbeit.

St. Blasien Hans-Thoma-Tag wegen Corona etwas kleiner Das könnte Sie auch interessieren

Ein ganz besonderer Programmpunkt war die sozusagen ökumenische Kombination des Luthertextes „Verleih uns Frieden“ und des lateinischen Ursprungs „Da pacem Domine“ von Johannes Eccard einerseits und einem der beiden Tenöre des Ensembles, Blaž Strmole, andererseits, in der sich auch eine ganze Reihe von Kompositionstechniken vereinigte.

Stehende Ovationen

Den Abschluss des eindrucksvollen Programms aber machte das patriotische „S nami Bog“ (Gott ist mit uns) des Russen Pavel Chesnokov, kraftvoll intoniert von Tenor Blaž Strmole als Vorsänger, dem der Chor mit stolzem Fortissimo antwortete.

Mit stehenden Ovationen bedankte sich das Publikum. Als Zugabe kredenzten die Sechs noch ein ein slowenisches Volkslied und nach abermaligem Beifallssturm ein weiteres anrührendes Abschiedslied.