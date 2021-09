von Susanne Filz

Wie es im bestehenden Gebäude des Kindergartens Arche Noah in St. Blasien nach der geplanten Modernisierung mit Gesamtkosten von 860.000 Euro aussehen könnte, haben die St. Blasier Gemeinderäte und zahlreichen Zuhörer bei der jüngsten Gemeinderatssitzung erfahren. Thema war auch, welche Vorzüge die Neuerungen mit sich bringen werden.

Wie Architekt Manfred Sautter vom Freiburger Architektenbüro Spiecker Sautter Lauer in seiner Präsentation erläuterte, verfolge die Planung das Ziel, das jetzige Gebäude an die technischen, baulichen und raumakustischen Standards des Neubaus anzupassen. Alle Kindergartengruppen sollen im Altbau wie im Neubau die gleichen Aufenthaltsqualität erfahren, Klassenunterschiede – wie Sautter es nannte – soll es dabei nicht geben.

Der Neubau selbst sei schon weit fortgeschritten und soll im Oktober in Betrieb genommen werden. Die Fassade sei fertiggestellt, die meisten Gewerke seien abgenommen worden und die Arbeiten an den Außenanlagen haben begonnen, auch die Möbel seien schon da, berichtete Sautter.

Die Sanierung des bisherigen Kindergartens im Theophil-Lamy-Haus soll im Februar 2022 beginnen. Geplant ist, dass das modernisierte Gebäude zum Kindergartenjahr 2022/23 in Betrieb genommen wird. Wesentliche Elemente der Modernisierung betreffen den Schallschutz, die Decken für Raumakustik, den Brandschutz und neue Elektroinstallationen. Auch soll die Raumaufteilung verbessert werden. Unter anderem entsteht ein Elternsprechzimmer, das es bisher nicht gab, erläuterte der Architekt.

Insgesamt sind für die Modernisierung 860.000 Euro eingeplant. Eine Nachfrage aus dem Gremium galt den in der Kostenaufstellung ausgewiesenen Akustikdecken des Unternehmens Lignotrend, die mit rund 90.000 Euro zu Buche schlagen. Bürgermeister Adrian Probst verteidigte die vorgesehene Ausgabe. Man habe mit diesen aus Holz gefertigten Decken gerade die einmalige Chance, gute Naturmaterialien in den Kindergarten zu bringen. Architekt Sautter verwies seinerseits auf die lange Haltbarkeit und das hervorragende akustische Raumklima, das diese Decken in den Kindergarten bringen würden. Neben anderen Verbesserungen sollen spezielle Türzargen (allgemeiner Sprachgebrauch: Türrahmen) dafür sorgen, dass Kinder sich beim Bedienen der Tür nicht die Hand einklemmen können.

Von den kalkulierten 860.000 Euro Gesamtkosten übernimmt die Katholische Kirchengemeinde St. Blasien 30 Prozent , die übrigen 70 Prozent muss die Stadt aufbringen. Adrian Probst zeigte sich in der Sitzung zuversichtlich, dass sich dieser Eigenanteil unter anderem durch Zuflüsse aus dem Stadtsanierungsprogramm noch deutlich reduzieren könnte. Seiner Kalkulation zufolge könnte der verbleibende Eigenanteil zwischen 200.000 und 240.000 Euro liegen. „Das wäre ein verträgliches Maß“, sagte er.

Der Gemeinderat nahm die Präsentation des Architekten und die Kostenkalkulation zur Kenntnis und stimmte der weiteren Fortschreibung der Planung für den Kindergartenumbau zu. Eine Beschlussfassung stand an diesem Abend nicht an. Über einzelne Positionen der Kostenaufstellung soll noch gesprochen werden.