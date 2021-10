von Susanne Filz

Was wäre St. Blasien ohne den Fürstabt, die Jesuiten und das Kolleg heute? Eine Frage, die in der Laudatio von Thomas Mutter bei der Verleihung des Fürstabt-Gerbert-Preises Stoff zum Nachdenken gab. Zwei Preisträger wurden am Sonntag geehrt: Der eine, Franz Hilger, jetzt hoch in seinen Achtzigern, hatte die in St. Blasien damals wenig bekannte Geschichte der Domstadt mit seiner Forschung ins Bewusstsein der Bürger gebracht. Das Kolleg St. Blasien wurde gewürdigt als eine Institution, die das spirituelle Erbe des Fürstabtes zu neuer Blüte entwickelte.

Der Gerbert-Preis Wegen der Corona-Pandemie wurde der 50. Fürstabt-Gerbert-Tag ein Jahr später gefeiert, dafür gab es zwei Preisträger. Geehrt wurden der aus St. Blasien stammende Franz Hilger aus Pfaffenweiler, der einen Fürstabt-Gerbert-Gedenktag angeregt und für dessen Einführung gekämpft hat. Mit verschiedenen Publikationen ruft Franz Hilger zudem die Bedeutung des Klosters und des Fürstabts in Erinnerung. Der zweite Preisträger ist das Kolleg St. Blasien. Gewürdigt werden die Pflege des baulichen und geistigen Erbes des früheren Benediktinerklosters und die Fortsetzung der wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit.

Als der junge Franz Hilger 1968 nach St. Blasien kam, sei St. Blasien eine blühenden Kurstadt gewesen. Hilgers Idee, einen regelmäßigen Fürstabt-Gerbert-Tag ins Programm der Stadt aufzunehmen, sei in jener üppigen Zeit auf taube Ohren gestoßen, erläuterte Thomas Mutter – hatte man doch befürchtet, dem angesehenen Hans-Thoma-Tag in Bernau Konkurrenz zu machen. Doch mit Argumenten und Hartnäckigkeit habe sich Franz Hilger dann doch Gehör verschafft.

Laudator Thomas Mutter rückte die Verdienste der Geehrten ins rechte Licht. | Bild: Susanne Filz

Der erste Fürstabt-Gerbert-Tag 1970 sei dann ein beeindruckend großes Fest geworden. Auch hatte Franz Hilger eine Festschrift verfasst. „Es war die erste Biografie über Fürstabt Martin Gerbert“, so Mutter. Dieses Büchlein sei damals von vielen St. Blasiern gekauft worden und habe bewirkt, dass sich die St. Blasier der Geschichte und Bedeutung des Fürstabts und des Klosters für ihre Stadt bewusster geworden sind.

Doch in Franz Hilger hatte sich damit der Forscherdrang in Sachen Klostergeschichte noch lange nicht erschöpft. Zu dem kleinen Büchlein des Jahres 1970 seien später zahlreiche Aufsätze, Artikel und Essays hinzugekommen, so Mutter. „St. Blasien hat allen Grund, Franz Hilger Danke zu sagen“, würdigte er.

Den zweiten Fürstabt-Gerbert-Preis nahm Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder im Namen der Kollegsgemeinschaft von Adrian Probst entgegen. Zuvor hatte Thomas Mutter die Verdienste der Jesuiten für St. Blasien ins rechte Licht gerückt, Verdienste, die der Kollegsgemeinschaft nun den Fürstabt-Gerbert-Preis der Stadt eingebracht haben.

Die Gesellschaft Jesu hatte das Klosteranwesen 1933 erworben, dort eine Internatsschule eröffnet, die zwischenzeitlich von den Nationalsozialisten geschlossen wurde und bald nach dem Krieg 1946 wiedereröffnet worden war. Thomas Mutter sprach auch vom Krisenjahr 1968, als die jesuitische Niederlassung in St. Blasien zur Disposition stand, bevor die Standortfrage schließlich zugunsten der Domstadt entschieden wurde.

Pater Mertes sprach für das Kolleg St. Blasien, das ebenfalls ausgezeichnet wurde. | Bild: Susanne Gilg

Stellvertretend für weitere bedeutende Geistliche der St. Blasier Societas Jesu würdigte Thomas Mutter neun von ihnen namentlich, darunter Pater Otto Faller, der vor und gleich wieder nach dem Krieg hier Schulleiter war. In seiner Auswahl war auch Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes vertreten, der sich mit denkbar großer Integrität bemüht habe, die Folgen der damals offenkundig gewordenen Missbrauchsfälle in Einrichtungen der katholischen Kirche aufzuarbeiten. Last not least würdigte Mutter den jetzigen Kollegsdirektor Pater Hans-Martin Rieder.

Dieser ergriff dann seinerseits das Wort. Die verliehene Auszeichnung betrachte er als Auftrag, das Kolleg im Sinne von drei Hauptaufgaben weiterzuentwickeln. Die erste sei es, Kindern und Jugendlichen eine solide Bildung zu vermitteln, die zweitens nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein dürfe. „Es gilt unser Angebot zu öffnen, darauf hat jedes Kind ein Recht“, so Pater Rieder. Drittens möchte das Kolleg weitere kulturelle Angebote schaffen und Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, ihre Talente zu entfalten. In diesem Sinne soll das Preisgeld auch für die Gründung des Vereins Kultur und Kolleg (KuK) eingesetzt werden, kündigte er an.

Eine der Urkunden, mit der die Geehrten ausgezeichnet wurden. | Bild: Susanne Gilg

Unter den Gästen, die Bürgermeister Adrian Probst zu Beginn der Preisverleihung begrüßt hatte, waren Menschen, die St. Blasien schon lange verbunden sind, so Vertreter der Partnergemeinden Klingnau/Schweiz und St. Paul/Österreich, deren Ortsgeschichte eng verbunden ist mit der St. Blasier Klostergeschichte. Neben Lokalpolitikern beider Gemeinden waren aus St. Paul auch Administrator Pater Marian und Frater Cyprian angereist. Sie hatten vor der Preisverleihung den Festgottesdienst im Dom gehalten. Auch Politiker waren zur Preisverleihung nach St. Blasien gereist, so Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) und aus dem Landtag in Stuttgart die Abgeordneten Sabine Hartmann-Müller (CDU) und Niklas Nüssle (Grüne).

Thekla Michel spielte eine Serenade von Alphonse Hasselmans. | Bild: Susanne Gilg

Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung von den jungen Talenten Thekla Michel (Harfe) und Elias Hopmann (Geige), der von Michael Neymeyer am Klavier begleitet wurde.