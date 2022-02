von Sebastian Barthmes

Viele Gelegenheiten der Begegnung sind seit Beginn der Corona-Pandemie weggebrochen. Der Austausch ist viel schwieriger geworden, weiß auch St. Blasiens Bürgermeister Adrian Probst. Deshalb sucht er nach neuen Formaten, wie er sagt, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Deshalb hatte er zum Beispiel am vergangenen Freitag zu einer Sprechstunde auf der Skipiste eingeladen.

Es war ein Experiment, sagt Adrian Probst, mit einer Familie sei er ins Gespräch gekommen. Damit, dass der Andrang sehr groß sein würde, hatte er nicht nur des eher trüben Wetters wegen nicht gerechnet. Versuchen wolle er es auch auf der Skipiste noch einmal.

Es seien derzeit „wenig Resonanzräume vorhanden, um Dinge besprechen zu können“, sagt der Bürgermeister. Versammlungen oder Feste, bei denen viele Menschen zusammen kommen, finden nicht statt. Also möchte er „Formate testen, die in St. Blasien geeignet sind“. Denn während in manch anderen Kommunen Bürgersprechstunden rege besucht sind, werde das Angebot im St. Blasier Rathaus kaum angenommen. Gibt es konkrete Anliegen, rufen Bürger natürlich auch mal zwischendurch an. Auch Ortssprechstunden soll es in Zukunft geben.

Gespräch in lockerem Rahmen

Es gehe ihm um ein niederschwelliges Angebot. Klar, jeweils am Mittwochvormittag könne man zur Bürgersprechstunde zu ihm ins Rathaus kommen. Doch erstens habe nicht jeder vormittags Zeit, noch komme man in dem offiziellen Rahmen so leicht ins Gespräch. „Beim Skifahren kann man vieles besprechen“, sagt Bürgermeister Probst, überhaupt falle das Gespräch in einem lockeren Rahmen leichter.

Man sollte auch nicht immer einen Termin ausmachen müssen, um eine Anregung oder eine Sorge loswerden zu können. Nutze man eine Tätigkeit, die man ohnehin vorhatte, zum Beispiel also das Skifahren, mache das den Kontakt viel einfacher. Solche Gespräche, so seine Erfahrung, seien sehr ergiebig.

Treffen mit Jugendlichen

Es sei ihm auch ein Anliegen, sich auch mit Jugendlichen auszutauschen. So traf sich Probst beispielsweise vor kurzer Zeit mit dem Menzenschwander Team Jugend und auch im Rathaus hatte er eigens zu einer Sprechstunde für Kinder und Jugendliche eingeladen. Auch auf Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes wolle man ein Format für Jugendbeteiligung starten, kündigte er an.