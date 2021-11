von Christiane Sahli

Der Neubau der Rettungswache hat für die Bergwacht Menzenschwand die Jahre 2019 und 2020 geprägt, im Oktober 2020 war die Einweihung. Die Corona-Pandemie schränkte zwar viele Aktivitäten ein, die Zahl der Einsätze stiegt dagegen.

Rettungswache: Nach einer langen Planungsphase erfolgte Ende Oktober 2019 der Spatenstich. Coronabedingt wurde das Richtfest digital gefeiert, bei der Einweihung Ende Oktober 2020 waren wieder Gäste, unter anderem Landesinnenminister Thomas Strobl, vor Ort. Nur wenig später ist die Bergwacht mit Geräten und Fahrzeugen umgezogen, der erste Einsatz von den neuen Räumen aus stand im Januar 2021 an. Was die Kosten von rund 600.000 Euro betrifft, sieht es dank Zuschüssen von Land, Stadt St. Blasien, Spenden und Eigenleistungen nach einer, wie es hieß „fast Punktlandung“ aus, die Schlussrechnung steht allerdings noch aus.

Einsätze: Das Jahr 2019 bezeichnete Julian Burgert, der Leiter der Bergrettung, im Hinblick auf die Einsätze als normales Jahr. Nach der Hauptversammlung im März standen fünf Sommereinsätze an, darunter fünf Bergunfälle. Angesichts des Schneemangels liefen die Lifte im Winter 2019/20 nicht, es waren keine Wintereinsätze zu verzeichnen. Die Situation änderte sich in den Jahren 2020 und 2021.

Seit 50 Jahren gehört Heinrich Sanin (rechts) der Bergwacht an, Elmar Wild ist seit 40 Jahren im Ortsverein. | Bild: Christiane Sahli

Durch Corona nahmen die Aktivitäten der Menschen in der Natur stark zu, was mit einem deutlichen Anstieg der Einsätze verbunden war, berichtete Burgert. 2020 standen 18 Einsätze an, darunter elf Bergunfälle. Eine weitere Steigerung der Einsatzzahlen gab es in 2021. Bis zum Tag der Hauptversammlung wurden 21 Einsätze verzeichnet, unter anderem acht Bergunfälle im Sommer, fünf Wintersporteinsätze und vier Suchaktionen. 2020 wurden 90 Prozent der Einsätze mit Nachbarortsgruppen bewältigt.