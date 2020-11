von Christiane Sahli

Seit Ende März ist die Praxis von Ludwig Gruhn auch Corona-Schwerpunktpraxis. Zwischen 500 und 600 Patienten wurden dort seither getestet. Neben den äußeren Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Masken sei das Stärken des Immunsystems als Schutz vor einer Infektion von großer Bedeutung, sagt der Mediziner.

Zu Beginn der Corona-Pandemie bot Ludwig Gruhn zunächst eine Infektionssprechstunde an. Anfangs war der Zulauf groß, die Patienten sehr verunsichert und verängstigt, nicht zuletzt aufgrund der Panikmache von medialer Seite, so Gruhn. Die Testkapazitäten seien gering gewesen, fast täglich habe es neue Vorgaben gegeben, wer wann zu testen sei.

Vom Gesundheitsamt habe man sich im Stich gelassen gefühlt, Handlungsempfehlungen zunächst nur von der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und der Kassenärzlichen Vereinigung bekommen. Und auch mit der Ausstattung haperte es, vorerst musste er in seiner Praxis bei Schutzanzug, Brille und Maske auf Handwerkerbedarf zurückgreifen.

Mit zwei Kollegen kam Ludwig Gruhn überein, die Patienten in seiner Praxis auf das neuartige Coronavirus zu testen. Der Grund: Sie verfügt über einen separaten Raum mit eigenem Zugang. Die Patienten melden sich telefonisch, wenn sie vor der Praxis stehen und werden dann in diesen Raum eingelassen, ohne die übrigen Praxisräume betreten zu müssen, erläutert Gruhn.

Bereits Ende März wurde die Praxis dann zu einer Corona-Schwerpunktpraxis, Patienten kommen aus dem gesamten Landkreis, um sich testen zu lassen. Spezielle Corona-Sprechzeiten gibt es nicht, die Tests erfolgen im laufenden Praxisbetrieb.

Die Maßnahmen, die anfangs ergriffen wurden, seien sinnvoll gewesen, sagt Ludwig Gruhn, denn es habe an einem Überblick gefehlt, wie kritisch die Situation wirklich ist. „Mit bestimmten Maßnahmen ist das Virus nicht so tödlich, wie anfangs gedacht“, sagt er. Eines zweiten Lockdowns bedürfe es seiner Meinung nach nicht, auch wenn die Infiziertenzahlen derzeit stiegen.

Mit dem derzeit verwendeten Test sei lediglich das Vorhandensein einer Viruslast festzustellen, erläutert der Mediziner. Vielfach sei diese aber zu gering, um Erkrankungen auszulösen und ansteckend zu sein. Verifizierbar sei dies mit den derzeit gebräuchlichen Tests aber nicht. Eine zweite Corona-Welle ist aus seiner Sicht erst dann gegeben, wenn mehr Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssten.

Größere Sorgen als die Corona-Pandemie bereitet dem Mediziner die bevorstehende Grippewelle. Er rät Risikopatienten dringend, sich impfen zu lassen, die Kombination aus Grippe und Corona sei „ganz, ganz übel“. Aber inzwischen sind die Menschen sensibler geworden, das Interesse an der Grippeschutzimpfung nimmt zu, stellt Gruhn fest. Und ob da die 800 Impfdosen, die er zu Beginn des Jahres bestellt habe, ausreichen, sei fraglich.

Viel kann getan werden, um das Risiko einer Infektion zu verringern, sagt Ludwig Gruhn. Gutes und häufiges Lüften sei, insbesondere, wenn viele Menschen zusammen seien, sehr wichtig. Und den Aufenthalt vieler Menschen in schlecht belüfteten Räumen, etwa bei Familienfeiern, in Bars oder Clubs sieht er neben der mangelnden Distanz infolge Alkoholgenusses als eine der Hauptursachen für die zahlreichen Infektionen von Reiserückkehrern an. Bei den von ihm in den vergangenen Wochen positiv Getesteten handele es sich zu 60 Prozent um Reiserückkehrer.

Und einen weiteren Rat hat der Mediziner: Die Stärkung des Immunsystems durch gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf, Bewegung, wenig Alkohol und Verzicht auf das Rauchen sieht Gruhn als genauso wirksam wie die äußeren Maßnahmen (Maske, Abstand) an. Und die Aussichten? „Ob eine Impfung das bringt, was man sich davon verspricht, bleibt abzuwarten“.