von Cornelia Liebwein

Der 1972 gegründete TC St. Blasien vereint Sport mit Geselligkeit. Die Pflege von drei idyllisch gelegenen Sandplätzen mit Clubhaus, Terrasse und Grillplatz durch die Vereinsmitglieder gehören dazu sowie die Pflege der unterschiedlichen Mannschaften durch ihre gewählten Mannschaftsführer. Einer von ihnen ist Kurt Stemmer, der sich auf vielfältige Weise für den Verein einsetzt – zum Beispiel als stellvertretender Vorsitzender. Seit vier Jahre habe er das Amt inne, sagt Stemmer. Er vertrete den Verein nach außen, wenn die Vorsitzende Susanne Weise verhindert ist.

Mittelpunkt des Vereinslebens sind das gemütliche Clubhaus und die Terrasse mit Blick auf die Plätze. In diesem Reich gehe es nicht allein um körperliche Fitness und den Spaß am Sport, auch soziale Kontakte, Geselligkeit und Austausch würden großgeschrieben.

Rund 117 Mitglieder verschiedenen Alters führt an diesem Ort der Tennissport zusammen oder sie sind als Vereinsförderer eingetragen. „Ich selbst habe das Tennisspielen hier vor 20 Jahren erlernt“, sagt der Mannschaftsführer. Die Mannschaften des Tennisclubs St. Blasien sind die Damen 40 (4er), Herren 40 (4er), Herren 50 (6er). Kurt Stemmer ist seit etwa acht Jahren der Mannschaftsführer des Teams Herren 50.

Die Mannschaft

Seine Mannschaft besteht aus sechs Spielern, die an einem Wettkampftag sechs Einzel- und drei Doppelspiele bezwingen, auf der Aufstellung erscheinen aber 14 Namen. „Das sind zum einen die Spieler, die ich fest eingeplant habe“, erklärt der 59-Jährige, der im Rechnungsamt der Stadtverwaltung arbeitet. Die zusätzlich aufgeführten Namen sind potenzielle Spieler, die antreten, wenn jemand nicht kann oder wegen Verletzung ausfällt.

Die Organisation

Er entscheidet, wer an Medenspielen mit wem oder gegen wen spielt. Um vorab Informationen weiterzugeben, nutzt er die zeitgemäßen Kommunikationswege. In seiner Funktion als Mannschaftsführer ist er in Kontakt mit dem Verband und stimmt die Termine mit den gegnerischen Mannschaften ab, reserviert die Halle in Höchenschwand für das Wintertraining, kümmert sich um die Reservierung der jährlichen Wochenenden im Trainingslager, zum Beispiel in Endingen am Kaiserstuhl, oder um weitere Dinge. „Dieses Jahr fiel das Trainingswochenende wegen Corona allerdings aus“, berichtet er.

Die Heimspiele

An einem Heimspieltag erwartet Stemmer seine Teamkollegen eine Stunde vor Spielbeginn. Außerdem muss er sich um etliche Aufgaben zur Vorbereitung der sportlichen Begegnungen kümmern: Für solche Tage organisiert er zum Beispiel auch das Essen für die beiden gegeneinander antretenden Mannschaften nach den Begegnungen und er richtet die Sandplätze für die Wettkämpfe her. Er kümmert sich auch um die Bälle und füllt Spielberichtsbogen aus, erklärt er.

Wenn es am Ende eines Heimspieltages heißt: Punktsieg für ihn und seine Herren, ist Mannschaftsführer Kurt Stemmer besonders zufrieden. Trotzdem sitzen die gegnerischen Tennisteams abschließend freundschaftlich zusammen, genießen das schmackhafte Essen und die aufmerksame Bewirtung durch helfende Vereinsmitglieder.