von Christiane Sahli

Das ganze Dorf hat sich in eine Freiluftgalerie verwandelt: Unter dem Titel „Kunscht geh‘ nus“ zeigt der Verein Winterhalter in Menzenschwand derzeit in verschiedenen ehemaligen Geschäften in Vorder- und Hinterdorf und in den Fenstern des Rathauses nicht nur Exponate der Malerbrüder Franz-Xaver und Hermann Winterhalter, sondern auch Werke von Bettina Mauel und Helga Peters, beide Mitglieder im Verein sowie Kostüme der Kostümgruppe des Vereins.

Werke der in Menzenschwand geborenen Malerbrüder Winterhalter, die zu den gefragtesten Porträtmalern des 19. Jahrhunderts gehörten, dominieren das Hinterdorf. In den Fenstern im Obergeschoss des Rathauses, in dem das Museum seinen Sitz hat, sind Porträts, aber auch Ansichten aus dem Skizzenbuch, das während einer Italienreise von Franz-Xaver Winterhalter entstand, zu sehen.

Nachgebildetes Kleid von Kaiserin Sisi

Für die Kostümgruppe des Winterhaltervereins hat Vereinsmitglied Gaby Keller etliche Kostüme geschneidert und sich dabei an den auf Gemälden abgebildeten Kleidern und Uniformen orientiert. Ausgestellt sind unter anderem eine Nachbildung des weißen, mit silbernen Sternen versehenen Kleids von Sisi, wie es auf dem berühmten und weithin bekannten Bild der österreichischen Kaiserin zu sehen ist, sowie die Uniform von Napoleon III. Neben den Kostümen sind auch die Gemälde, die als Vorlage für die Gewänder dienten, zu sehen.

Eine besondere Beziehung hat die in Köln lebende Künstlerin Bettina Mauel, Schülerin von Gerhard Richter und Meisterschülerin von Gotthard Graubner, mit Menzenschwand. Mauel hat nicht nur in ihrer Jugend viel Zeit im Ort verbracht, ihre Mutter Edith Mauel, die ebenfalls gemalt hat, lebte lange im Geißental. Ihre Beziehung zum Schwarzwald zeigt sich in den stimmungsvollen Impressionen, die im Vorderdorf ausgestellt sind, unter anderem mehrere Teichspiegel, Ansichten von Auwäldern, aber auch Werke mit Kirschblüten.

Großes Interesse an Ausstellung

Zudem sind im ganzen Ort Banner mit tanzenden Frauen, ebenfalls von Bettina Mauel, zu sehen. Die kraftvollen Bewegungen der Tänzerinnen sind nicht nur auf den Bannern festgehalten – wenn diese im Wind flattern, entsteht fast der Eindruck, als ob die Tänzerinnen sich tatsächlich bewegen.

Helga Peters lebt in Lenzkirch und ist Hobbymalerin. Ihre Aquarelle, ebenfalls im Vorderdorf zu sehen, zeigten unter anderem stimmungsvolle Ansichten von englischen Ortschaften und einem Bergdorf in der Schweiz.

Die Winterhalterwerke in den Fenstern des Rathauses sind am Wochenende, die kleinen Galerien täglich in den Abendstunden beleuchtet, was für eine Atmosphäre der besonderen Art sorgt.

Auf viel Interesse ist die Ausstellung bereits gestoßen. Sehr angetan von der Vielfalt der Exponate zeigte sich eine Familie aus Frankfurt, die in den Abendstunden durch den Ort schlenderte und die Kunst genoss. Eines fand eine Besucherin besonders bemerkenswert: Das durch die Ausstellung vermittelte Nebeneinander von dörflichem und fürstlichem Flair in dem kleinen Schwarzwaldort.

Ausstellung: Die Ausstellung des Vereins Wintherhalter läuft noch bis 27. Juni.