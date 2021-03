von Christiane Sahli

Nach dem Lockdown kann seit 8. März das Kulturleben wenigstens wieder ein wenig hochgefahren werden: Museen dürfen nach entsprechender Voranmeldung und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen besucht werden. Das Prinzip aus dem Einzelhandel „Click an Meet“ gilt auch hier. In St. Blasien und Umgebung öffnen aber nur das Kreismuseum in der Domstadt sowie das Hans-Thoma-Kunstmuseum und der Resenhof in Bernau wieder ihre Türen. Die weiteren Museen in der Region bleiben geschlossen.

Kreismuseum St. Blasien

Das Kulturleben nimmt, wenn auch langsam, in St. Blasien und Bernau wieder Fahrt auf. Seit eineinhalb Wochen kann das Kreismuseum in der Domstadt nach Voranmeldung zu den gewohnten Öffnungszeiten (Dienstag bis Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr) besucht werden. Telefonische Anmeldungen werden während der Öffnungszeiten unter 07672/414 37 entgegengenommen.

Das Kreismuseum in St. Blasien empfängt wieder Besucher mit Anmeldung. | Bild: Sahli Stefan

Es können sich zehn Personen gleichzeitig in dem Museum aufhalten. Die Sonderausstellung mit dem Titel „Der Kurort St. Blasien entsteht“, die Fotografien aus der Domstadt aus den Jahren um 1900 zeigt, wird voraussichtlich noch in den kommenden zwei Monaten zu sehen sein, sagte Eduardo Hilpert vom Amt für Kultur und Öffentlichkeitswesen des Landratsamtes.

Hans-Thoma-Kunstmuseum

Das Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau wird seine Türen an den kommenden beiden Wochenenden, 20. und 21. März sowie 27. und 28. März, jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, ebenfalls wieder öffnen. Ab dem 2. April ist die Öffnung zu den üblichen Zeiten (Mittwoch bis Freitag, 10.30 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr, sowie Samstag, Sonntag, Feiertag, 11.30 bis 17 Uhr) geplant.

Das Hans-Thoma-Kunstmuseum hat wieder geöffnet, im Bild ist die Ausstellung der Hans-Thoma-Preisträger vom April 2020 zu sehen. | Bild: Bernd Schumacher

Anmeldungen sind entweder per E-Mail (hans-thoma-museum@bernau-schwarzwald.de) oder telefonisch (07675/16 00 40 am 19. März sowie am 24., 25. und 26. März immer für die Zeit von 10 bis 12 Uhr, danach zu den regulären Öffnungszeiten) möglich.

Heimatmuseum Resenhof

Auch das Heimatmuseum Resenhof in Bernau kann wieder besichtigt werden, am Sonntag, 21. März, und am Sonntag, 28. März, von Karfreitag, 2. April, bis Ostermontag, 5. April, und danach immer sonntags. Geöffnet ist das Heimatmuseum jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Allerdings sind in Hinblick auf das Hygienekonzept nicht alle Bereiche im Obergeschoss zugänglich.

Das Heimatmuseum Resenhof in Bernau lädt wieder dazu ein, die neue Konzeption zu entdecken. | Bild: Sebastian Barthmes

Anmeldungen sind per E-Mail (resenhof@bernau-schwarzwald.de) oder telefonisch unter 07675/16 00 18 (ab sofort 10 bis 12 Uhr) möglich. In beiden Museen gibt es auch Spontantermine.

Fürstabt Martin Gerbert in Freiburg Das Augustinermuseum Freiburg liegt zwar in Freiburg, die dort derzeit gezeigte Sonderausstellung „Der Schatz der Mönche“, ist aber aus Anlass des 300. Geburtstages des großen St. Blasier Fürstabts Martin Gerbert konzipiert worden. Die für vergangenen November geplante Eröffnung der Sonderausstellung musste wegen des Lockdowns verschoben werden. Jetzt ist das Museum wieder geöffnet und die mit großem Aufwand erstellte Ausstellung zu sehen. Allerdings wird derzeit nur ein begrenztes Kartenkontingent angeboten und die Besuchsdauer ist auf 60 Minuten begrenzt. Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten Besucher Tickets über das Buchungsportal Reservix im Internet buchen. Die Anmeldung des Museumsbesuchs kann auch telefonisch zu den Öffnungszeiten (0761/201 25 31) erfolgen.

Die Besichtigungszeit ist im Kunstmuseum und im Resenhof auf eine Stunde begrenzt, im Kunstmuseum können sich je zehn, im Resenhof neun Besucher gleichzeitig aufhalten. Es ist eine FFP2-Maske zu tragen und der erforderliche Abstand einzuhalten. Die beiden Museen sind aber nur bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 geöffnet, betonte Margret Köpfer, die für die Museen verantwortlich zeichnet.

Andere Museen geschlossen

Vorerst nicht öffnen wird das Winterhaltermuseum „Le Petit Salon“ in Menzenschwand. Auf Bilder der Malerbrüder Franz-Xaver und Hermann Winterhalter müssen Kunstinteressierte aber bis zum 27. März dennoch nicht verzichten, denn bis dahin werden abends von 19.30 bis 22 Uhr 70 Winterhaltergemälde auf die sanierte Fassade der alten Dorfkirche im Menzenschwander Hinterdorf projiziert.

Das Museum Malerhäusel Christian Gotthard Hirsch, das Bürstenmuseum in Ibach sowie das Mineralienmuseum „Gottesehre“ in Urberg bleiben ebenfalls bis auf Weiteres wegen der Corona-Pandemie geschlossen.